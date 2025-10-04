Leyendas del espectáculo: diez famosos que llevaron su talento más allá del Bronx

Suscríbete a nuestros canales

El Bronx es el distrito más septentrional y único de la ciudad de Nueva York, separado de Manhattan por el río Harlem, que también es el único distrito de Nueva York conectado a tierra firme. A pesar de su pasado como barrio peligroso y en decadencia urbana, el Bronx es hoy una zona vibrante y diversa, la cuna del hip hop, con lugares de interés como el estadio de los Yankees, el Zoo del Bronx y el Jardín Botánico de Nueva York.

Por ese motivo, la influencia musical del distrito es inmensa y muchos artistas nacidos o criados en el Bronx definieron géneros y dominaron las listas de éxitos durante décadas.

Famosos que salieron del Bronx

Teniendo en cuenta que, el Bronx es universalmente reconocido como el lugar donde nació el Hip Hop, gracias a visionarios como DJ Kool Herc y Grandmaster Flash, quienes, en las fiestas del sur en los años 70, aislaron los breaks rítmicos para que la gente bailara.

Reinas del Rap: Figuras modernas como Cardi B , una de las raperas más grandes de la actualidad, lleva con mucho orgullo su herencia del Bronx a la cima de la industria donde se encuentra actualmente.

La "Diva del Bronx": Jennifer Lopez (JLo), nacida y criada en Castle Hill, es el epítome de la superestrella de triple amenaza (canto, baile y actuación) que triunfó saliendo del barrio. Su historia es el ejemplo de ambición y perseverancia del Bronx.

Además, el distrito también es el epicentro de la música latina en Estados Unidos. Estrellas de la bachata como Romeo Santos y Prince Royce, ambos de ascendencia dominicana, crecieron allí, al igual que el rapero y empresario Fat Joe, una institución del Hip Hop neoyorquino.

El actor ganador del Óscar Al Pacino y el visionario director de cine Stanley Kubrick (de 2001: Una odisea del espacio), tienen sus raíces en el Bronx, demostrando la profundidad del talento que emerge del barrio.

La actriz Kerry Washington, conocida por su papel en Scandal, también se crio en la zona.

Por su parte, el actor y escritor Chazz Palminteri inmortalizó la experiencia del Bronx en su aclamada obra y película A Bronx Tale, mostrando al mundo la complejidad y el espíritu de su vecindario.

De esta manera, este distrito estadounidense, demuestra a los largo de los años tener una fuente inagotable de creatividad que moldea la cultura popular a nivel mundial.

