¿Romance en el aire?: Vinculan a Clarissa Molina con este político soltero

La presentadora dominicana Clarissa Molina, se encuentra en muchos titulares, gracias a su vida sentimental, y tras su reciente visita a Panamá, que desataron los rumores de un posible romance con el alcalde de la capital, Mayer Mizrachi Matalon, alimentados por una entrevista pública y un intercambio de elogios.

Además, durante el programa El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina no dudó en bromear con la también modelo sobre su estadía en Panamá y el hombre al que habría robado el corazón, poniéndola a sudar con una pregunta indiscreta.

“El alcalde de Panamá se manifestó en Premios Juventud que la mujer que le gusta es Clarissa Molina”, comentó Raúl durante el programa refiriéndose a Mayer Mizrachi Matalon.

“¿Cuándo?, ¿cómo?”, reaccionó Clarissa Molina a su inesperado comentario. El conductor no se quedó ahí y preguntó directamente si le gusta el alcalde. “¿Te gusta el alcalde?”, quiso saber Raúl.

Cabe destacar, que este rumor de coqueteo entre ambos tomó peso cuando, durante la entrevista, el alcalde Mizrachi confirmó su estado de soltería y describió el tipo de mujer que busca: alguien "más inteligente que él".

Aunque la presentadora confirmó su soltería, sus palabras sobre el alcalde solo sirvieron para avivar la llama de los rumores: "Al alcalde lo conocí, es un hombre maravilloso, súper profesional, súper inteligente. Tiene todas las cualidades."

Además de destacar sus atributos personales e intelectuales, la presentadora se declaró "enamorada de su gente" y de Panamá, donde estuvo para la gala de Premios Juventud.

Si bien la pareja no ha confirmado ningún noviazgo, la soltería de ambos, la evidente admiración mutua y las declaraciones públicas han posicionado a Clarissa Molina y Mayer Mizrachi como la pareja potencial más comentada del momento en el entretenimiento y la política latinoamericana.

