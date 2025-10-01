Victoria's Secret revela sorpresas de su regreso en el desfile 2025: así cambiará todo lo que conocías

Suscríbete a nuestros canales

Después de varios años de ausencia, Victoria's Secret ha anunciado el regreso de su emblemático desfile de moda para el año 2025. Este evento, que ha marcado tendencias en la industria de la moda desde su inicio, se prepara para sorprender al mundo con una propuesta renovada que refleja los cambios sociales y culturales actuales.

Un espectáculo más inclusivo y diverso

En ediciones anteriores, el desfile de Victoria's Secret fue criticado por su falta de diversidad en las pasarelas. En respuesta a estas críticas, la marca ha decidido incorporar modelos de diferentes tallas, etnias y edades por se espera la participación de figuras como Paloma Elsesser, conocida por promover la belleza inclusiva, y el debut de Lila Moss, hija de la supermodelo Kate Moss

Además, ya esta confirmado que las modelos transgénero, Valentina Sampaio y Alex Consani, forman parte de la lista de modelos del event, ambas reconocidas como símbolos de la inclusión en la industria de la moda.

Una producción a la altura de las expectativas

Victoria's Secret ha prometido una producción de alto nivel para este desfile. Se ha confirmado que el evento contará con actuaciones en vivo de artistas de renombre internacional, como Cher y Lisa de BLACKPINK, quienes aportarán su talento y energía al escenario el cual se espera que combine elementos clásicos con innovaciones modernas.

Expectativas y desafíos

El regreso del desfile de Victoria's Secret ha generado gran expectación en el mundo de la moda y entre los seguidores de la marca. Sin embargo, también existen desafíos a superar. La competencia en la industria del entretenimiento es feroz, y la marca deberá demostrar que su propuesta renovada puede captar la atención de una audiencia diversa y exigente.

Además, la crítica especializada ha señalado que, aunque se han realizado esfuerzos por diversificar las pasarelas, aún queda trabajo por hacer para lograr una representación auténtica y completa de la sociedad actual.

El desfile de Victoria's Secret 2025 se perfila como un evento que marcará un antes y un después en la historia de la marca. Con una propuesta inclusiva, una producción de alto nivel y la participación de modelos y artistas de renombre, se espera que este espectáculo sea recordado como uno de los más emblemáticos de la industria de la moda.

