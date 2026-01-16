Pareja golpeaba y amarraba a su hijo como castigo: así fueron capturados

Suscríbete a nuestros canales

Roxi Carolina Cedeño Solano (33) y Enrique José Reyes Requena (35) fueron capturados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por trato cruel contra su hijo de 14 años en el estado Guárico.

La información fue difundida por el director del organismo, Douglas Rico, quien precisó que el arresto se efectuó en el sector Vista Hermosa de San Juan de los Morros, municipio Juan Germán Roscio Nieves.

La investigación se inició tras recibir una denuncia formulada por un familiar de la víctima. Mediante entrevistas y trabajo de campo, los agentes determinaron que el adolescente vivía en un entorno de violencia constante debido a problemas de convivencia.

“Los victimarios agredían a su hijo utilizando fuerza física y objetos contundentes. Además, lo amarraban a la cama con una cadena como método de castigo, causándole hematomas visibles y graves daños psicológicos”, detalló Rico.

El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público.