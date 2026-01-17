Avanza juicio de venezolano por el asesinato de un médico: ratifican sentencia contra el agresor

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades de Chile ratificaron la sentencia contra el venezolano Crysthofer Tomás Arrais López, acusado por el violento asesinato del médico chileno Nicolás Pinochet.

La Corte de Apelaciones de La Serena rechazó un recurso de nulidad contra la condena de 20 años de prisión que se dictó contra Arrais, como autor del delito consumado de homicidio calificado.

El venezolano sería responsable por la muerte de Nicolás Andrés Pinochet García, en un crimen ocurrido el 9 de julio de 2024.

Retifican la sentencia contra el venezolano

La Segunda Sala del tribunal de alzada descartó por unanimidad un error de derecho en la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena.

“En relación a la causal de impugnación intentada corresponde precisar que para que sea procedente la declaración de nulidad por este motivo de invalidación es necesario que en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho y que esta haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por lo que corresponde, en la especie, determinar si el tribunal del juicio ha incurrido en la citada causal de invalidación atendido los antecedentes que invoca la defensa”, plantea el fallo.

Por lo tanto, se rechazó el recurso de nulidad “deducido por la defensa del condenado. No es nula como tampoco lo es el juicio oral que le sirvió de antecedente”.

Los hechos

El cuerpo de Pinochet, un médico de 36 años de edad, fue hallado en un sitio boscoso cercano a una estación de servicio, luego de que su desaparición fuera denunciada ese mismo día.

Según los antecedentes expuestos por el Poder Judicial, cerca de la 1:30 de la madrugada, el condenado, junto a otro hombre, quien aún permanece prófugo, golpeó a Pinochet en la zona genital con un objeto contundente y luego lo agredió en la cabeza con una piedra de gran tamaño.

El ataque de Arrais le causó la muerte al profesional de la salud por traumatismo craneoencefálico.

El cadáver fue encontrado atado de pies y abandonado entre matorrales, por lo que las autoridades enfatizaron el alto grado de violencia, reseñó BioBioChile.

El segundo sospechoso, quien sigue prófugo, posee una orden de captura internacional y alerta vigente a través de la Interpol.

Las autoridades policiales de Chile continúan con las diligencias y coordinaciones con unidades especializadas de la Policía de Investigaciones (PDI) para lograr la captura del implicado.

