Identifican al tercer sospechoso de quíntuple homicidio en un KFC: el final de una investigación de varias décadas

El Departamento de Seguridad Pública de Texas identificó al tercer y último sospechoso de un quíntuple homicidio en East Texas, 42 años después del inicio de la investigación.

El tercer sospechoso quedó identificado como Devan Riggs, quien llevaba muerto más de una década antes de ser identificado por la policía.

A pesar de que el caso está cerrado, las autoridades informaron sobre la identificación del implicado.

En cuanto al homicidio, se sabe que el 24 de septiembre de 1983, los cuerpos de Opie Hughes, de 39 años; Mary Tyler, de 37; Joey Johnson, de 20; David Maxwell, de 20; y Monty Landers, de 19, se localizaron en un campo petrolero del condado de Rusk, en Texas, EEUU.

Todas las víctimas habían recibido disparos letales en la nuca; además, Hughes había sido agredida sexualmente, publicó Dallas News.

Violento crimen tras robo en un restaurante de KFC

Las autoridades determinaron que las cinco víctimas fueron secuestradas tras un robo en un restaurante de Kentucky Fried Chicken (KFC) en Kilgore, a pocos kilómetros de distancia de donde se encontraron los cadáveres.

Los perpetradores del crimen robaron unos 2.000 dólares del restaurante, mientras que los presentes fueron despojados de sus joyas. Todos eran empleados del restaurante de comida rápida, excepto Landers.

Tyler era madre de cuatro niños y subgerente del restaurante; mientras que Hughes, quien también era madre trabajadora del local, había vivido en Kilgore durante 11 años antes de ser agredida sexualmente y asesinada.

Landers, Johnson y Maxwell eran estudiantes de Kilgore College y miembros de la fraternidad Phi Theta Omega.

Maxwell, era el presidente de la fraternidad y cursaba la fase final del programa de informática de la universidad. Su esposa presentaba tres meses de embarazo cuando él fue asesinado.

Hermanos condenados por quíntuple homicidio

En 2007 y 2008, los hermanos Romeo Pinkerton y Darnell Hartsfield fueron condenados por los asesinatos, luego de que las autoridades los identificaran por medio del análisis de pruebas de ADN obtenidas en el KFC.

Una prueba que se obtuvo de la ropa de Hughes no coincidió ni con Pinkerton ni con Hartsfield, lo que indicaba que había un tercer sospechoso involucrado. Las autoridades continuaron la investigación durante años sin encontrar pistas.

En 2023, las autoridades determinaron que el caso cumplía los requisitos para la Iniciativa de Kits de Agresión Sexual del Departamento de Seguridad Pública, un programa financiado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina de Asistencia Judicial que tiene como objetivo ayudar a que las víctimas de delitos sexuales sin resolver reciban justicia.

La última prueba de la ropa de Hughes se envió para realizar pruebas avanzadas de ADN y genealogía en 2024, lo que llevó a los investigadores a identificar a uno de tres hermanos que viven en East Texas como el tercer sospechoso.

En noviembre de 2025, las autoridades lograron una coincidencia positiva que identificó a Riggs, uno de los hermanos, como sospechoso.

“Casos como este resaltan la importancia de la colaboración en la investigación entre los Rangers de Texas y nuestras fuerzas del orden para mantener abiertos los casos sin resolver y, en última instancia, brindar un cierre a las familias de las víctimas y a la comunidad”, manifestó el Departamento de Seguridad Pública de Texas en su comunicado.

