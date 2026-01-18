Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre un nuevo procedimiento exitoso en el estado Aragua relacionado con la protección de la propiedad privada y la atención a sectores vulnerables.

Desde la cuenta en Instagram del funcionario, se dio a conocer que a través de la gestión del Ministerio Público, se concretó la entrega de un inmueble a su legítima propietaria, Nancy Rincón, quien agradeció en un video la devolución del inmueble.

La vivienda había permanecido bajo ocupación ilegal por más de dos décadas. La acción judicial se activó tras la denuncia interpuesta por Rincón, quien pertenece al sector de adultos mayores y solicitó el apoyo de las autoridades para recuperar su patrimonio.

Detalles del procedimiento

La ciudadana Michell Ramírez ocupó el inmueble de manera irregular durante un periodo superior a los 20 años, detalló el organismo, que precisó esta situación generó un perjuicio económico significativo para la propietaria original.

En tal sentido, la fiscalía del estado Aragua procesó la petición de forma inmediata, logrando que la desocupación se realizara bajo la modalidad de restitución voluntaria.

