Bolsa ensangrentada en plena vía pública desata pánico entre vecinos: Cicpc investiga el terrible hallazgo

Un impactante hallazgo sacudió a los habitantes de la parroquia Rafael Urdaneta en Valencia, estado Carabobo.

Medios locales reportaron el descubrimiento de un feto de aproximadamente 22 semanas de gestación, el cual fue abandonado en plena vía pública dentro de una bolsa plástica.

De acuerdo con Noti Primicia, el hecho ocurrió específicamente en la avenida Intercomunal de La Isabelica, a escasos 100 metros del elevado de la Plaza de Toros.

Trágico hallazgo en la vía pública

Transeúntes que circulaban por la zona notaron una bolsa de colores verde y blanco con restos de sangre, y al revisarla, se encontraron con la desgarradora escena que generó consternación inmediata en la comunidad.

Según los testimonios de los residentes, el embrión fue dejado a la vista de todos en una bolsa de plástico. Al ser verificado por las autoridades, se confirmó que el cuerpo contaba con sus órganos y estructuras principales ya formadas.

Junto al feto, también fueron hallados la placenta y el cordón umbilical, lo que indica que el abandono ocurrió poco después de la interrupción del embarazo.

Intervención de las autoridades

Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se trasladaron al sitio tras recibir el llamado de alerta de los vecinos. Los detectives realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la morgue de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET).

En este centro asistencial, los médicos forenses realizarán los exámenes correspondientes para determinar con exactitud el tiempo de gestación y las causas de la muerte.

Búsqueda de los responsables

La policía científica ya inició las investigaciones en los sectores cercanos a La Isabelica para dar con el paradero de la responsable.

Los agentes están rastreando información en Centros de Diagnóstico Integral (CDI), ambulatorios y hospitales principales. El objetivo es identificar a cualquier mujer que haya ingresado recientemente solicitando atención médica por complicaciones de parto o limpiezas de tejido, lo que permitiría dar con la autora de este hecho.

