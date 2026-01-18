El Vaticano revela detalles claves sobre su intento de mediación con Maduro

Suscríbete a nuestros canales

La Santa Sede del Vaticano reveló algunos detalles sobre sus gestiones diplomáticas en Venezuela y admitió que intentó mediar para lograr un acuerdo con Nicolás Maduro.

Según la agencia EFE, el objetivo principal de esta intervención era "evitar episodios de violencia y facilitar una transición pacífica".

A pesar de los esfuerzos por establecer un pacto con representantes de Venezuela, el Vaticano reconoció que la realidad del país se impuso.

¿Un intento de un salvoconducto?

Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, admitió que la institución trabajó en una propuesta similar a la reportada por medios internacionales, la cual planteaba un salvoconducto para Maduro antes de que EEUU interviniera.

"Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos", añadió. Sin embargo, Parolin aclaró que este acuerdo no fue posible, dejando la vía diplomática sin el resultado esperado.

Un futuro bajo incertidumbre

La Iglesia manifestó su preocupación por la precariedad de la vida diaria, haciendo un llamado a que el país avance hacia una recuperación económica que alivie las dificultades.

El máximo representante diplomático del papa León XIV, fue enfático al señalar que la estabilidad de Venezuela solo llegará mediante una solución pacífica que permita devolver la normalidad política a la nación.

"Siempre apoyamos una solución pacífica, pero también nosotros nos hemos encontrado ante un hecho consumado, ante una situación de hecho", expresó Parolin.

