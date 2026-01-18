¿Quién es Sorian Pacheco? La azafata venezolana que ayuda a los perros abandonados: así realiza su gesto solidario

Suscríbete a nuestros canales

Durante este primer mes del 2026, el video viral de una azafata realizando un gesto solidario se convirtió en un momento conmovedor para millones de usuarios.

Al finalizar un vuelo, lo común es que las bandejas usadas y los alimentos intactos terminen directamente en la basura por normativas de seguridad.

Sin embargo, Sorian Pacheco, una azafata venezolana y defensora de los animales, decidió romper con esta rutina para darle un propósito útil a esos desperdicios.

El destino de los alimentos

La auxiliar de vuelo aprovecha el final de cada trayecto para recolectar la comida que no fue consumida, la organiza con cuidado y la lleva consigo al bajar del avión.

Su objetivo es simple pero humano: alimentar a los perros de la calle que encuentra al llegar a sus diferentes destinos, transformando un residuo inevitable en un alivio para animales sin hogar.

Una misión compartida

Lo que comenzó como un gesto individual pronto contagió a sus colegas de trabajo. Actualmente, otros compañeros de tripulación se han sumado a la causa ayudando a separar los alimentos y acompañándola en las entregas.

De esta manera, las escalas de trabajo se han convertido en pequeñas misiones solidarias donde la empatía guía la jornada de los trabajadores.

Mucho más que comida

Para los perros que viven en la calle, estos encuentros representan un momento de bienestar que va más allá de saciar el hambre. Además del alimento, Sorian y sus compañeros brindan caricias y atención a animales que suelen ser ignorados o maltratados.

Este contacto busca generar un vínculo de confianza y demostrar que no todos los humanos representan una amenaza para ellos.

Un impacto viral en redes

La iniciativa se hizo pública cuando Sorian compartió un video en redes sociales respondiendo a la duda de muchos pasajeros sobre qué ocurre con la comida sobrante.

En las imágenes se observa el proceso de organización de los alimentos y el momento en que se los entrega a los animales. La publicación generó miles de reacciones positivas y mensajes de apoyo de usuarios de todo el mundo.

El gesto de esta azafata es reconocido por su capacidad de dar dignidad a seres que viven en condiciones difíciles.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube