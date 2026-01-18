Vecinos de Madrid denuncian a hermanos García: Dos peligrosos pedófilos venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente en el barrio de Somorrostro, San Fernando de Henares en Madrid, España, los vecinos denuncian la presencia de Rebeca y Francisco Gracía por pedofilia.

A través de una campaña, los vecinos exponen las acciones, antecedentes penales y la solicitud de extradición que pesa sobre ellos por parte del gobierno venezolano.

Dos peligrosos pedófilos venezolanos

Los vecinos de San Fernando de Henares activaron una campaña para alertar a los padres del sector por la presencia de estos hermanos solicitados por la justicia venezolana.

Asimismo, señala que los vecinos aseguran que los hermanos García "graban vídeos de nuestros hijos, les hacen fotos y las cuelgan en redes".

A través de carteles en los diversos portales de Somorrostro, exponen los vecinos que Rebeca y Francisco "se dedican a acosar y sacar foto a los niños para luego subirlas a las redes sociales plagadas de fotos con sustancias ilegales y símbolos de pedofilia".

Agregan que "tienen antecedentes penales y una solicitud de extradición vigente emitida por las autoridades venezolanas por difundir material pornográfico infantil".

Por lo que instan a tener "mucho cuidado y vigilen a los niños y denuncien de inmediato a la Policía si los ven acercándose a ellos".

Venezuela solicita extradición de hermanos García

En mayo del año 2024 el Ministerio Público de Venezuela solicitó la extradición de Rebeca y Francisco García al gobierno español.

Entre los delitos que alega la fiscalía venezolana, los hermanos García son responsables de exhibición de pornografía de niños y adolescentes, asociación ilícita, amenazas y acoso sexual por más de 7 años a mujeres y niños.

