¿Cuándo cambia la hora en Texas este 2026? Descubre si debes atrasar o adelantar el reloj

Los habitantes de Texas se preparan para el primer cambio temporal del año. Como es habitual en la mayor parte de Estados Unidos, el horario de verano 2026 (Daylight Saving Time) nos traerá tardes más largas y un ajuste en la rutina diaria de millones de residentes.

¿Cuándo se realizará el cambio de horario en Texas?

Marquen sus calendarios: el cambio de hora en Texas se llevará a cabo oficialmente el domingo 8 de marzo de 2026.

Según fuentes confiables como Time and Date y la plataforma informativa La Nación, el ajuste se realizará a las 2:00 a.m., momento en el que los relojes se adelantarán una hora, saltando directamente a las 3:00 a.m.

Este cambio significa que, durante esa transición, la gente "pierde" una hora de sueño, pero a cambio, disfruta de más luz durante las horas de la tarde.

Esto es especialmente importante para el comercio y las actividades al aire libre.

¿Cómo impacta esto en las principales ciudades de Texas?

El cambio se aplicará de manera uniforme en las grandes metrópolis del estado. Los residentes de Houston, Dallas, Austin y San Antonio tendrán que seguir esta normativa.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que ciudades como El Paso, que se rigen por la Zona Horaria de la Montaña, también harán el adelanto a las 2:00 a.m. de su hora local, manteniendo la diferencia horaria habitual con el resto del estado.

Consejos para prepararse ante el nuevo horario

Para evitar confusiones o retrasos en sus compromisos del lunes, los expertos sugieren lo siguiente:

Actualización automática: La mayoría de los smartphones, computadoras y smartwatches cambian la hora de forma automática.

Asegúrese de que la opción "Ajustar automáticamente" esté activada en la configuración de su dispositivo.

Relojes manuales: Se recomienda adelantar los relojes analógicos y los electrodomésticos (como hornos y microondas) la noche del sábado 7 de marzo, antes de irse a dormir.

Adaptación física: Irse a la cama 15 minutos antes en los días previos puede ayudar a su cuerpo a adaptarse mejor al cambio.

