Misión de 10 días al espacio profundo: todo lo que debes saber sobre el histórico vuelo de Artemis II

La NASA confirmó que febrero de 2026 será el mes en el que los seres humanos regresen a la órbita lunar tras más de 54 años de ausencia.

La misión Artemis II no solo representa un prodigio tecnológico, sino el inicio formal de una era donde la Luna dejará de ser un destino de visita para convertirse en una base de operaciones hacia Marte.

Con una tripulación internacional a bordo de la nave Orion, Estados Unidos se prepara para validar los sistemas que permitirán el próximo alunizaje tripulado.

Cronograma y ubicación: fechas clave para el despegue

El rugido del cohete Space Launch System (SLS), el más potente del mundo, volverá a escucharse en las costas de Florida. Estos son los hitos del calendario oficial:

17 de enero de 2026: El cohete SLS y la nave Orion iniciarán su traslado de 6.4 kilómetros hacia la mítica Plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy.

6 al 14 de febrero de 2026: Ventana principal de lanzamiento. La fecha exacta se decidirá según la meteorología y la posición orbital de la Luna.

Fechas de respaldo: En caso de anomalías técnicas, la NASA ha reservado ventanas adicionales en marzo y abril de 2026.

La Tripulación: cuatro pioneros del espacio profundo

A diferencia de las misiones Apolo, Artemis II destaca por su diversidad y colaboración internacional. Los elegidos para esta travesía de 10 días son:

Reid Wiseman (NASA): Comandante de la misión. Victor Glover (NASA): Piloto. Christina Koch (NASA): Especialista de misión. Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense): Especialista de misión.

El objetivo: 10 días para cambiar la historia

La nave Orion no aterrizará en la Luna en esta ocasión. Realizará una trayectoria de "retorno libre", lo que significa que orbitará la Tierra varias veces para comprobar los sistemas de soporte vital y luego se dirigirá a la Luna para rodearla y regresar a casa impulsada por la propia gravedad lunar.

El éxito de esta misión es el requisito indispensable para Artemis III, la misión que finalmente llevará a la primera mujer y a la primera persona de color a pisar la superficie lunar.

