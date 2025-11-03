Kim Kardashian vs la NASA: la inesperada respuesta del administrador interino, Sean Duffy que puso en su lugar a la socialité

Suscríbete a nuestros canales

En un insólito cruce entre el mundo de las celebridades y la exploración espacial, la empresaria estadounidense, Kim Kardashian, desató un revuelo al manifestar públicamente su escepticismo sobre una de las hazañas más grandes en la historia de la humanidad.

La famosa, decidió hablar sobre el alunizaje de la misión Apolo 11 en 1969, según sus comentarios, emitidos en el reality show familiar, provocaron una rápida y contundente respuesta de la NASA, que se vio obligada a reafirmar la veracidad de su logro.

Durante un episodio de The Kardashians, la socialité y madre de familia planteó que, en su opinión, la primera misión humana a la Luna fue un "montaje" o "falsa". Para apoyar su teoría, hizo eco de varios argumentos clásicos de las teorías de conspiración.

En este sentido, Kim Kardashian cuestionó por qué la bandera estadounidense parecía moverse en las fotos si, supuestamente, no hay viento ni gravedad en la Luna, además, señaló supuestas diferencias entre las huellas de las botas en las fotografías lunares y el calzado que se exhibe en los museos.

Preguntó por qué no se observan estrellas en el cielo de las imágenes y afirmó haber visto videos donde el astronauta Buzz Aldrin (el segundo hombre en pisar la Luna) "dice que no ocurrió", e incluso sugirió que su avanzada edad le había hecho revelar la verdad sin querer.

La NASA se defiende

Ante la difusión de la teoría, que alcanzó una audiencia global, el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, utilizó la plataforma X para emitir una aclaración directa.

Duffy etiquetó a Kim Kardashian en su publicación y escribió: "Sí, @KimKardashian, ya hemos ido a la Luna ¡6 veces! Y aún mejor: @NASAArtemis regresará bajo el liderazgo de Donald Trump. Ganamos la última carrera espacial y ganaremos esta también."

La réplica del jefe de la agencia espacial sirvió a un doble propósito: no solo desmintió la teoría conspirativa al hablar de las múltiples misiones lunares exitosas de Estados Unidos, sino que también aprovechó la atención para destacar el actual programa de exploración, Artemis, que planea enviar a la primera mujer y a la primera persona de color a la Luna.

De hecho, la interacción no terminó ahí. En un giro amistoso, Duffy invitó formalmente a Kim Kardashian a asistir al Centro Espacial Kennedy, en Florida, para presenciar el próximo lanzamiento de la misión Artemis.

