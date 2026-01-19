A sangre fría: lo que sabemos de Ahmad Bojeh y el triple asesinato de turistas en Kissimmee

Suscríbete a nuestros canales

Un viaje familiar a las cercanías de Disney World terminó en una tragedia incomprensible este fin de semana.

Un hombre de Florida ha sido arrestado tras presuntamente asesinar a tiros a tres turistas de la tercera edad que se encontraban indefensos tras quedar varados en la propiedad vacacional contigua a la casa del agresor.

El sheriff del condado de Osceola, Christopher Blackmon, calificó el crimen ocurrido en Kissimmee como un acto ejecutado "a sangre fría" y sin motivo aparente, sacudiendo la seguridad de una de las zonas más visitadas por turistas internacionales en el estado.

Un ataque "aleatorio y premeditado"

El sospechoso, identificado como Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, disparó contra el grupo el sábado alrededor de las 12:14 p.m. en la subdivisión Indian Hills.

Las víctimas, que enfrentaban problemas con su vehículo y habían tenido que extender su estancia un día más, fueron halladas muertas en el patio de la propiedad alquilada.

Las víctimas confirmadas son:

Robert Lewis Kraft (70 años): Residente de Michigan.

Douglas Joseph Kraft (68 años): Residente de Ohio y hermano de Robert.

Un amigo (68 años): También residente de Ohio, cuya identidad se reserva por notificación familiar.

"No hubo conflicto. Fue algo aleatorio. Resultó ser la persona que vivía al lado", declaró el sheriff Blackmon, enfatizando que no existía relación alguna entre el agresor y los turistas.

Un historial de violencia y fallos judiciales

La captura de Bojeh se produjo apenas una hora después del tiroteo en su propia vivienda, donde se incautaron dos armas de fuego. Sin embargo, lo más alarmante para la comunidad es el historial del detenido:

Antecedentes: En 2021, Bojeh ya había disparado al azar en una gasolinera de Kissimmee, hiriendo a una persona.

Veredicto previo: En aquel entonces, fue absuelto de los cargos por razón de locura .

Advertencia del sheriff: Blackmon fue tajante al afirmar que Bojeh era una "amenaza constante para el vecindario" y que visitaba con frecuencia las oficinas policiales por su comportamiento errático.

Situación legal actual

Tras su comparecencia inicial este 19 de enero de 2026, un juez ordenó que Bojeh permanezca detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Osceola, enfrentando tres cargos de asesinato en primer grado.

Kissimmee, un área vital para la economía de Florida debido a su proximidad con los parques temáticos, se encuentra hoy bajo la sombra de un debate sobre la salud mental y el control de armas, tras un crimen que el sheriff simplemente describió como "despiadado".

