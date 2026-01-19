Imágenes sensibles: captan violenta agresión de un enfermero contra niño discapacitado

Suscríbete a nuestros canales

En un hecho que causó indignación, un enfermero resultó detenido tras golpear brutalmente y en varias ocasiones a un paciente discapacitado, de apenas cinco años de edad.

El violento ataque quedó registrado en video por cámaras de seguridad, pero el abusador no fue arrestado hasta después de que se transmitiera un informe en las noticias locales.

De acuerdo con la publicación de El Diario NY, el enfermero quedó identificado como Bruno Valenzuela, de 31 años de edad. El hombre fue detenido en su casa en Brenntwood (Long Island, Nueva York), luego de que News 12 Long Island transmitiera las perturbadoras imágenes y cuestionara que las autoridades no hubieran detenido al acusado.

Golpeó brutalmente al niño sin razón aparente

En las imágenes, se pudo observar al agresor, quien ignoraba los llantos del infante antes de controlarlo. Posteriormente, el sujeto estaba visiblemente frustrado y comenzó a golpear al menor de edad en el pecho mientras le gritaba.

El padre del infante, Christopher Brower, quien es detective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), se quejó de la falta de accionar de las autoridades.

De acuerdo con el progenitor de la víctima, los detectives le dijeron que necesitaban encontrar un médico para firmar una declaración, en la cual se alegara que los fuertes golpes de Valenzuela, que dejaron visibles moretones en el pecho del infante “no eran médicamente necesarios”, informó New York Post.

Detectives no actuaron a tiempo contra el agresor

“Soy detective. He realizado más de 500 arrestos en mi vida, y nunca había oído eso. ¿Tiene todo grabado y me dice que necesita un médico para que le diga que golpear y estrangular a mi hijo no es médicamente necesario?”, manifestó el padre del niño.

Asimismo, Brower argumentó que el detective de la Unidad de Víctimas Especiales a cargo del caso le dijo que tenía otros casos de los que preocuparse y pronto se iría de vacaciones. “Fue como si no les importara. Me avergüenza decir que trabajamos en el mismo sector”, indicó.

Valenzuela fue despedido de su puesto en Christian Nursing Registry y está acusado por poner en peligro el bienestar de una persona físicamente discapacitada, además de poner en peligro el bienestar de un niño.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube