Jornada de vacunación gratuita para el próximo 20 de enero: conozca la ubicación y dosis disponibles

La Alcaldía de Baruta, bajo la gestión del alcalde Darwin González y la Dirección de Salud, llevará a cabo una jornada especial de inmunización dirigida a toda la comunidad.

El operativo busca facilitar el acceso a la salud y asegurar que tanto niños como adultos puedan completar sus dosis pendientes de manera segura y sin costo alguno.

A través de su cuenta de Instagram, se informó que la actividad forma parte de los programas preventivos que el municipio mantiene evitar el brote de enfermedades.

¿Dónde se realizará?

La jornada se llevará a cabo en el sector de Las Minas, específicamente en las instalaciones del Ambulatorio Dr. José María Vargas.

Fecha y horario de atención

La cita es este martes 20 de enero. El personal de salud estará recibiendo a los asistentes en un horario comprendido entre las 9:00 AM y las 12:00 PM.

Se recomienda a los vecinos acudir temprano para garantizar su atención dentro del tiempo estipulado.

Dosis de vacunación disponibles

Durante la jornada se aplicarán diversas vacunas esenciales, entre las que destacan:

Polio : tanto en versión inyectable como oral.

Pentavalente : protección contra varias enfermedades en una sola dosis.

Trivalente Viral : para la prevención de sarampión, rubéola y parotiditis.

Fiebre Amarilla y Toxoide .

. Otras vacunas adicionales según la disponibilidad del centro.

Recomendaciones para los asistentes

Las autoridades municipales invitan a los ciudadanos a no perder esta oportunidad de poner al día su tarjeta de vacunación.

Es importante asistir con el documento de identificación y, de ser posible, el cartón de vacunas previo para llevar un mejor control del historial médico de cada paciente.

