Activan jornada de Fe de Vida para jubilados y pensionados este próximo 19 de enero: requisitos y ubicación

Este próximo lunes 19 de enero de 2026, la Gobernación del estado Portuguesa anunció el inicio de un operativo especial para que sus trabajadores jubilados y pensionados tramiten su fe de vida.

Dicho proceso es obligatorio para todas las personas que forman parte de la nómina de la institución y tiene como objetivo mantener actualizados los registros del personal que ya culminó sus años de servicio.

La jornada se extenderá hasta el viernes 30 de enero del presente año, informó Portuguesa Reporta.

¿Dónde se llevará a cabo?

Las autoridades regionales indicaron que el operativo se llevará a cabo en las instalaciones del Palacio de Gobierno, ubicado en la ciudad de Guanare, donde se recibirá la documentación necesaria de los beneficiarios.

Requisitos solicitados

Para completar el trámite con éxito, los interesados deben presentar los siguientes documentos:

Fe de vida : este documento debe ser emitido directamente por el Consejo Comunal del lugar donde reside el jubilado.

: este documento debe ser emitido directamente por el Consejo Comunal del lugar donde reside el jubilado. Cédula de identidad: se requiere presentar el documento original laminado.

Cabe destacar que, un punto clave de este operativo es que el trámite es estrictamente presencial. Debido a la naturaleza del proceso, la Gobernación informó que no se permitirán intermediarios ni gestores; es indispensable que el titular de la jubilación acuda personalmente para validar su fe de vida.

El operativo estará activo durante dos semanas, cerrando el ciclo de recepción el día 30 de enero. Las oficinas habilitadas para este fin se encuentran dentro de la sede principal de la Gobernación, en el centro de Guanare, bajo la supervisión de la dirección de Recursos Humanos.

