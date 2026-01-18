¿Detuvieron a un familiar en EEUU? El método legal para sacarlo de ICE que pocos conocen

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de inmigración de los Estados Unidos ofrece a muchas personas que han sido detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la oportunidad de recuperar su libertad temporal a través del pago de una fianza.

Este mecanismo legal es crucial, ya que permite a los extranjeros enfrentar sus procesos migratorios fuera de un centro de detención, lo que les da la posibilidad de reunirse con sus familias y preparar su defensa legal de manera más efectiva.

¿Qué es la fianza de inmigración y cómo funciona?

La fianza de inmigración es como un acuerdo financiero entre el gobierno y la persona que está detenida.

Según el sitio especializado Enlace Latino NC, "la fianza es un monto de dinero que se paga al gobierno como garantía de que la persona asistirá a todas sus audiencias en la corte", reseña Enlace Latino NC.

Al pagar esta cantidad, las autoridades permiten que la persona sea liberada, confiando en que no se escapará de sus obligaciones legales.

Hay principalmente dos maneras de obtener este beneficio:

Fianza de entrega (Delivery Bond): Esta es la más común y permite que la persona sea liberada para esperar su juicio.

Fianza de salida voluntaria: Se concede cuando el inmigrante acepta salir del país por su cuenta dentro de un plazo específico.

Factores que determinan la elegibilidad para el pago de la fianza tras ser arrestado por ICE

No todos los detenidos tienen derecho automático a una fianza. Los oficiales de ICE o un juez de inmigración revisan varios criterios antes de establecer un monto.

Según la fuente consultada por Enlace Latino NC, las autoridades se centran principalmente en si la persona representa un "peligro para la comunidad" o si hay un "riesgo de fuga".

Tener lazos familiares en el país, no tener antecedentes penales graves y demostrar un historial de residencia estable pueden aumentar considerablemente las posibilidades de obtener la fianza.

El monto mínimo legal suele ser de $1,500, aunque en la práctica, las cifras suelen ser mucho más altas, dependiendo de la gravedad de cada caso.

El proceso de pago y la recuperación del dinero en EEUU

Para realizar el pago, es fundamental que el "fiador" (la persona que paga) tenga un estatus legal en el país, ya sea como ciudadano estadounidense o residente permanente.

El pago debe hacerse a través de una oficina de ICE mediante un giro postal o un cheque de caja, ya que no se acepta efectivo directamente.

Un aspecto importante que destaca Enlace Latino NC es la posibilidad de recuperar los fondos.

Una vez que el caso de inmigración se cierra y la persona ha cumplido con todas las presentaciones ante el juez, el gobierno devuelve el dinero de la fianza al fiador original.

Sin embargo, si el inmigrante falta a una sola cita, el dinero se pierde para siempre y se emite una orden de deportación inmediata.

