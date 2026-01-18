Banco Exterior anuncia promoción para comerciantes: conozca el precio de oferta de su punto de venta

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Exterior presentó una nueva oferta dirigida a comerciantes y emprendedores interesados en incorporar un punto de venta a sus negocios.

La iniciativa busca facilitar los cobros electrónicos y ampliar las opciones de pago disponibles para los clientes, en un contexto donde las transacciones digitales son cada vez más necesarias.

Precio y condiciones del punto de venta del Banco Exterior

Según lo informado por la entidad bancaria, el punto de venta tiene un precio promocional de 150 dólares, monto que debe cancelarse en bolívares calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

El servicio contempla una cuota de mantenimiento mensual de 39 dólares, también ajustada a la tasa BCV.

Segunda opción disponible para los clientes

Asimismo, el Banco Exterior también mantiene activa otra promoción que incluye el punto de venta CASTLES S1F3.

Dicho equipo puede obtenerse sin pago inicial, siempre que el usuario asuma un mantenimiento mensual de 42 dólares, el cual incluye la simcard necesaria para su funcionamiento.

Entre las ventajas que comparten ambos equipos destacan:

Aceptación de tarjetas internacionales.

Tecnología contactless para pagos rápidos.

Liquidación diaria de lunes a lunes.

Cómo solicitar el equipo

Los comerciantes interesados pueden solicitar su punto de venta acudiendo a cualquier agencia de Banco Exterior en el país o completando el formulario habilitado en línea.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube