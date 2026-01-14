INTT anuncia operativos en el interior del país: cronograma para el 15 y 16 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Los días 15 y 16 de enero el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) realizará operativos especiales de trámites en distintos puntos del país, con el objetivo de facilitar la atención y acercar los servicios a las comunidades.

Yaracuy

15 de enero: Chivacoa, en Valeroso Peña de la Av. Circunvalación al Sur de Yaritagua.

16 de enero: San Felipe, en Redvital Makro de la Av. Intercomunal sentido Cocorote

16 de enero: San Felipe, en la Aldea Camiro Vásquez, calle Jamaica, sede del gobierno Parroquial

16 de enero: Chivacoa, en el Terminal de pasajeros Bruzual, ubicado en la autopista Cimarrón Andresote

Miranda

16 de enero: Chacao, sede de la Unefa, avenida La Estancia

Táchira

16 de enero: San Cristóbal, sede de la Alcaldía de Guásimo, Calle 3 entre carrera 4 y 5, frente a la plaza Bolívar

Evita multas en 2026 si eres motorizado

Para circular sin contratiempos, todo motorizado debe portar en original los siguientes documentos:

Cédula de identidad laminada y vigente.

Licencia de conducir específicamente de 2.º grado (para motos), la cual debe estar vigente.

Certificado Médico de Salud Integral: Vigente (recordando que su duración es de 2 años).

Certificado de Registro de Vehículo: El "título" que demuestre la propiedad de la moto.

Póliza de Responsabilidad Civil (RCV): Documento vigente que ampare daños a terceros.

Más allá de los papeles, el INTT y los órganos de seguridad ciudadana verifican:

Uso del casco: Obligatorio tanto para el conductor como para el acompañante.

Capacidad de pasajeros: Solo se permite un máximo de dos personas por moto (incluyendo al conductor).

Restricción de luces LED: En concordancia con los operativos actuales, queda prohibido el uso de barras LED y equipos de alta intensidad que no sean los originales de fábrica.

