SAIME anuncia jornada especial para el 17 de enero en todas sus sedes: detalles

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) efectuará un operativo masivo de identificación en todas sus sedes del territorio nacional.
Jornada de cedulación para mayores de edad
A través de sus redes oficiales, el ente informó que, el sábado 17 de enero se realizará en todas sus oficinas del país, una jornada de Cedulación y Verificación de Datos sin cita para ciudadanos mayores de 18 años.
El horario de las jornadas será de 8:00a.m. a 2:00p.m. La atención será por orden de llegada.
¿Qué se requiere durante la jornada?
Para Ciudadanos Venezolanos:
Copia simple del acta de nacimiento. (Este es el único recaudo solicitado para procesar la emisión o la verificación de la cédula de identidad en esta jornada).
Para Ciudadanos Naturalizados:
Copia de la gaceta oficial.
También puede presentar la constancia de naturalización.
