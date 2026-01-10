Saime: ¿Cómo solicitar datos filiatorios de terceros?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) difundió este viernes cómo tramitar los datos filiatorios a terceros ante el organismo.

A través de su cuenta en Instagram, el Saime recordó además que este tipo de trámites se pueden realizar a través de su sitio web.

Datos filiatorios a terceros en el Saime

De acuerdo con el Saime, para tramitar los Datos Filiatorios a terceros se necesitan los siguientes requisitos:

Copia de la cédula de identidad del ciudadano titular

Copia de la cédula de identidad del familiar solicitante

Documento donde se demuestre el vínculo familiar (acta de nacimiento y acta de matrimonio en caso del cónyuge)

En caso de que la persona esté fallecida debe presentar el acta de defunción

¿Cómo solicitar los datos filiatorios en la web del Saime?

En este sentido, el Saime indica que para solicitar los datos filiatorios debe seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal web www.saime.gob.ve

En la parte inferior izquierda seleccionar la opción 'Ir a la web de Datos Filiatorios del Saime

Hacer clic en la opción de "Nueva Solicitud"

En las categorías, seleccionar "Familiar directo".

Ingresar el número de cédula del familiar

Hacer clic en "Validar cédula"

Ingrese los documentos solicitados por el sistema

Realice el pago correspondiente al trámite

Confirmar la solicitud realizada

Descargar el comprobante de la solicitud desde la página web

