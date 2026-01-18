Billetera Patria: conozca cuándo son los próximos pagos del Ingreso por Guerra Económica: aquí los montos

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este lunes, el Sistema Patria inicia una nueva jornada de pagos directos que se extenderá hasta el sábado 24.

Durante esta semana, los recursos serán depositados de forma progresiva en el veMonedero de los usuarios registrados, quienes recibirán una notificación.

Para saber si te corresponde algún pago, debes estar atento a un mensaje de texto que llegará exclusivamente desde el número 3532. Una vez que recibas la alerta, el monto estará disponible de inmediato en tu cuenta digital para ser transferido al banco o utilizado en los servicios de la plataforma.

Pago para jubilados (Ingreso por Guerra Económica)

El cronograma arranca este 19 de enero con el personal jubilado que no percibe el beneficio de alimentación.

Este grupo recibirá un depósito de 37.683,48 bolívares. Según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, este monto representa unos 112 dólares, sirviendo como un apoyo directo para cubrir necesidades básicas.

Depósitos para pensionados y Amor Mayor

El próximo 22 de enero, la entrega se centrará en los pensionados del IVSS y los inscritos en el programa Amor Mayor. El monto asignado para ellos será de unos 17.000 bolívares, lo que equivale a 50 dólares a la tasa de cambio actual.

Es fundamental recordar que estas cifras pueden ajustarse ligeramente según la cotización del día que publique el ente bancario oficial.

Adicionalmente, el día 21 de enero se hará efectivo el pago de la pensión correspondiente al mes de febrero.

El monto de este beneficio se mantiene en 130 bolívares, los cuales se depositan de manera regular a todos los adultos mayores que forman parte del sistema de seguridad social.

Guía para obtener el Carnet de la Patria

Si aún no cuentas con tu carnet digital, el proceso para sacarlo es totalmente gratuito y se hace por internet siguiendo estos pasos:

Ingresa a la página oficial de Patria con tus datos de acceso.

Haz clic en la opción "Perfil" (ubicada arriba a la derecha).

Selecciona en el menú lateral la opción "Carnet de la Patria".

Presiona el botón rojo de "Solicitar".

El sistema te mostrará un código QR que debes guardar. Se recomienda tomarle una foto o imprimirlo para tenerlo siempre a disposición.

