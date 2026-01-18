¿Cómo evitar la cancelación inmediata de tu visa americana? La práctica que debes evitar

Suscríbete a nuestros canales

Esta es una advertencia muy importante para todos los viajeros internacionales que tienen planes de entrar a Estados Unidos en 2026.

Las autoridades migratorias han intensificado los protocolos de seguridad en los puntos de control fronterizo, implementando una medida drástica que podría arruinar tus planes de viaje y afectar tu estatus legal como visitante.

A continuación, te explicamos la normativa que está llevando a la revocación automática de documentos.

¿Cuál es el error que podría costarte tu visa?

Según fuentes oficiales del Departamento de Estado y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cualquier intento de modificar físicamente un documento de viaje se considera una violación grave de la seguridad.

Si un ciudadano extranjero decide recortar la lámina del visado de un pasaporte que ya ha vencido o que está dañado para pegarla en un pasaporte nuevo, las autoridades procederán a revocar automáticamente el permiso.

El sistema de control identifica estas alteraciones como manipulación de documentos oficiales, lo que anula el visado de manera permanente.

¿Por qué las autoridades prohíben esta práctica?

Las visas estadounidenses son documentos de seguridad de alta tecnología que incluyen elementos biométricos y de autenticidad integrados en el soporte original (el pasaporte). Al quitar la lámina:

Se rompen los sellos de seguridad térmicos y químicos.

El documento se clasifica como "dañado" o "alterado".

Se generan sospechas de fraude o suplantación de identidad.

La manera correcta de viajar con un pasaporte vencido

Muchos viajeros caen en este error por falta de información, creyendo que están facilitando el trabajo al oficial de migración.

Sin embargo, las reglas son claras y mucho más simples de lo que parece.

Para entrar a Estados Unidos con una visa válida que está en un pasaporte que ya ha expirado, el pasajero necesita presentar ambos documentos originales:

El pasaporte nuevo (que esté vigente y sea válido para viajar).

El pasaporte anterior (aunque esté vencido, debe tener la visa intacta y sin alteraciones).

Es importante destacar que, nunca intentes quitar la visa del pasaporte viejo. Los oficiales de CBP están capacitados para revisar ambos pasaportes y validar la información en su sistema.

Consecuencias de la revocación de tu visa americana

Si el oficial de migración se da cuenta de que la visa ha sido recortada y pegada, el viajero podría enfrentar las siguientes sanciones:

Cancelación de la visa: El documento se invalida de inmediato.

Inadmisibilidad: El viajero puede ser deportado en el siguiente vuelo disponible.

Historial migratorio negativo: Una revocación por alterar documentos complica mucho la obtención de una nueva visa en el futuro, ya que se registra como un intento de fraude.

Si tu pasaporte se dañó o si cometiste el error de intentar "mudar" tu visa, la única solución legal es solicitar una nueva entrevista consular y tramitar un visado de reemplazo antes de dirigirte al aeropuerto.

