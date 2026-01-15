Suspensión de visa EEUU: ¿Afecta a las solicitudes de B1/B2 (turista) la medida?

Suscríbete a nuestros canales

A partir del 21 de enero, el Departamento de Estado de Estados Unidos implementará una suspensión indefinida en el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países.

Esto bajo el argumento de prevenir que los nuevos residentes se conviertan en una carga pública. Esta medida, afecta a naciones como Rusia, Irán y Somalia.

Según el Departamento de Estado, la medida busca filtrar a solicitantes que, según la administración actual, podrían requerir asistencia económica estatal.

Visas de turistas

El anuncio aclara que esta restricción no afecta a las visas de no inmigrante, por lo que los viajes de turismo y negocios bajo las categorías B1 y B2 siguen permitidos.

Mantener la vigencia de estos permisos temporales es importante para la economía estadounidense, especialmente ante la proximidad de eventos masivos como la Copa Mundial de la FIFA 2026, que disparará la demanda de entradas al país.

Las visas B1 y B2 son documentos de no inmigrante diseñados para visitantes temporales: la B1 se enfoca en asuntos comerciales y profesionales, mientras que la B2 cubre turismo, visitas familiares y tratamientos médicos.

¿Quién puede tramitar estas visas?

Cualquier ciudadano extranjero que no pertenezca al Programa de Exención de Visas puede solicitarlas demostrando que tiene lazos sólidos con su país de origen, como empleo, propiedades o familia, que garanticen su retorno.

Los requisitos incluyen completar el formulario DS-160, pagar una tarifa que para 2026 se estima en $410 debido a nuevas tasas de integridad, y aprobar una entrevista consular donde se verifique la solvencia económica para el viaje.

Es importante que los solicitantes preparen su documentación con antelación, ya que los tiempos de espera promedio superan actualmente los 12 meses debido a la alta demanda internacional.

