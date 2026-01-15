Cierres de Bank of América en EEUU: descubra cuáles son las sedes afectadas y qué deben saber los clientes

Suscríbete a nuestros canales

Tras los recientes anuncios de Bank of America ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la realidad del sector bancario en Estados Unidos (EEUU) sigue consolidándose bajo una tendencia irreversible: el cierre de sucursales físicas para dar paso a la digitalización.

Lo cierres de sucursales anunciadas, lejos de ser una emergencia, son una reestructuración que responde a un cambio en los hábitos de consumo.

Sin embargo, plantea retos importantes para quienes dependen de la atención personalizada, especialmente en comunidades de inmigrantes donde el manejo de efectivo y el asesoramiento directo son fundamentales, y para las personas mayores que siguen siendo ajenos a la atención digital.

La razón de los cierres: tendencia irreversible

La decisión de clausurar puntos de atención no es arbitraria.

Según los informes presentados, la institución financiera evalúa constantemente la rentabilidad de cada ubicación y el flujo de clientes presenciales.

Con el auge de las aplicaciones móviles y la banca en línea, el tráfico en sucursales ha disminuido drásticamente.

Para muchos usuarios, especialmente aquellos sin un estatus legal definido o que recién comienzan su historial financiero, la sucursal física representa seguridad; sin embargo, el modelo de negocio apunta hoy hacia cajeros automáticos de última generación y soporte remoto.

Ubicaciones confirmadas para los próximos cierres

Cumpliendo con la normativa federal que exige notificar a la OCC con al menos 90 días de antelación, se han confirmado los cierres en las siguientes localidades durante el primer trimestre de 2026:

Georgia: 402 Washington Street, Gainesville, GA 30501.

402 Washington Street, Gainesville, GA 30501. Massachusetts: 145 Lincoln Road, Lincoln, MA 01773.

145 Lincoln Road, Lincoln, MA 01773. Nevada: 2650 Oddie Boulevard, Sparks, NV 89431.

2650 Oddie Boulevard, Sparks, NV 89431. Washington: 1602 Hewitt Avenue, Everett, WA 98201.

1602 Hewitt Avenue, Everett, WA 98201. Arizona: 5350 E Comanche Street, Tucson, AZ 85707.

5350 E Comanche Street, Tucson, AZ 85707. Nueva York: 133 Wolf Road, Albany, NY 12205.

¿Qué hacer si su sucursal cierra?

Si usted es cliente de una de estas oficinas, es importante mantener la calma. Sus cuentas, saldos y servicios no sufren cambios. Bank of America suele reasignar las cuentas a la sucursal más cercana automáticamente. No obstante, se recomienda:

Descargar la app: familiarícese con el depósito de cheques por foto y las transferencias vía Zelle.

Localizar cajeros: identifique los cajeros automáticos (ATM) de la red para evitar comisiones en otras entidades.

Actualizar datos: asegúrese de que su dirección postal y número de teléfono estén actualizados para recibir notificaciones sobre su nueva sucursal de referencia.

En conclusión, aunque la sucursal cierre, el soporte telefónico y la app de Bank of America cuentan con opciones completas en español.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube