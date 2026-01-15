Impuestos Los Ángeles 2026: guía completa de fechas clave y plazos del IRS que debes marcar en tu calendario

Suscríbete a nuestros canales

El comienzo de un nuevo año trae consigo una de las tareas financieras más importantes para los residentes de California: la declaración de impuestos.

Para quienes viven en Los Ángeles, es esencial estar al tanto de los plazos establecidos por el Servicio de Rentas Internas (IRS) y la Junta de Impuestos de Franquicia de California (FTB) para evitar multas innecesarias.

Si te preguntas cuándo debes ponerte en acción, aquí tienes la guía definitiva con las fechas clave que debes marcar en tu calendario fiscal para 2026.

El inicio de la temporada de impuestos

Los expertos financieros y las autoridades fiscales prevén que el IRS comenzará a aceptar y procesar las declaraciones de impuestos del año tributario 2025 durante la segunda quincena de enero de 2026.

Según Univision Los Ángeles, es crucial que los trabajadores tengan listos sus formularios W-2 y 1099 antes de que termine el primer mes del año para facilitar el proceso.

¿Cuáles son las fechas claves en esta temporada de impuestos en Los Ángeles?

Como es costumbre, el 15 de abril de 2026 se establece como el día crucial. Esta es la fecha límite para que la mayoría de los contribuyentes individuales presenten su declaración federal y estatal, además de saldar cualquier pago pendiente.

El IRS advierte en su sitio oficial que los residentes deben enviar sus documentos antes de la medianoche de este día.

Si necesitas un poco más de tiempo, el 15 de abril también es el último día para solicitar una extensión automática de seis meses, aunque esto no retrasa la obligación de pagar los impuestos que debes.

Plazos para trabajadores por cuenta propia

Los trabajadores independientes y contratistas en Los Ángeles deben asegurarse de cumplir con el pago de impuestos estimados.

Para el ciclo de 2026, las fechas de vencimiento para estos pagos trimestrales son:

15 de abril de 2026: Primer pago estimado.

Primer pago estimado. 15 de junio de 2026: Segundo pago estimado.

Segundo pago estimado. 15 de septiembre de 2026: Tercer pago estimado.

Tercer pago estimado. 15 de enero de 2027: Cuarto y último pago.

Consideraciones especiales para los residentes de Los Ángeles

La Junta de Impuestos de Franquicia de California (FTB) quiere recordar a los contribuyentes que el estado tiene sus propias reglas y créditos, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California (CalEITC).

Es fundamental citar fuentes como Univision Los Ángeles (2026) para entender que, en caso de desastres naturales declarados, tanto el IRS como la FTB suelen ofrecer prórrogas automáticas para los condados afectados, incluyendo Los Ángeles.

Consejos para una declaración exitosa

Para evitar contratiempos, las autoridades sugieren optar por el depósito directo y la presentación electrónica.

El IRS menciona que utilizar software de preparación de impuestos o contar con la ayuda de un profesional certificado puede reducir significativamente los errores matemáticos que podrían llevar a una auditoría.

No dejes tus impuestos para el último minuto. Anotar estas fechas en tu calendario te ayudará a manejar mejor tus finanzas y asegurarte de que recibas cualquier reembolso de manera rápida y eficiente en este 2026.

