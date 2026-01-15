Ford suspende a trabajador que gritó “defensor de pedófilos a Trump” en una visita a una fábrica: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de EEUU, Donald Trump, visitó este martes a mediodía una fábrica de Ford en Detroit, en la cual se presentó un incidente con uno de los trabajadores.

Mientras paseaba entre las líneas de montaje, acompañado por los directivos de la marca, periodistas y políticos locales, uno de los trabajadores, a poco más de 20 metros le gritó “protector de pedófilos” a todo pulmón.

La frase es una clara referencia al caso Epstein y la escucharon todos los presentes, incluyendo al presidente Trump, quien mirando hacia abajo respondió al hombre con una peineta mientras le decía repetidamente, “que te jodan”.

El incidente se viralizó enseguida, lo que provocó la ira del equipo de comunicación de la Casa Blanca, que calificó al hombre como “un lunático de izquierdas”.

Ford suspende a trabajador que gritó a Trump

Horas después la empresa suspendió temporalmente de empleo y sueldo TJ Sabula, un trabajador de línea de montaje de 40 años y miembro del sindicato United Auto Workers Local 600.

Sabula le confirmó a The Washington Post ser quien gritó, y que la empresa tomó medidas en su contra por las quejas de Trump.

“En cuanto a haberlo criticado, definitivamente no me arrepiento en absoluto”, aseveró, aunque dijo que le preocupa el futuro de su trabajo y cree que ha sido objeto de represalias políticas por “avergonzar a Trump delante de sus amigos”.

Sindicato apoya a trabajador sancionado por Ford

Sabula pertenece a un sindicato que le brindó su apoyo. “El trabajador de la planta de camiones de Dearborn es un orgulloso miembro de un sindicato fuerte y combativo. (…) El sindicato garantizará que nuestro miembro reciba la protección total de todo el texto contractual negociado, salvaguardando así su trabajo y sus derechos como miembro del sindicato”, dijo el UAW.

“Los trabajadores nunca deben ser sometidos a lenguaje o comportamiento vulgar por parte de nadie, incluido el presidente de los Estados Unidos”, añadió el comunicado.

El caso Epstein es lo que más daño está haciendo al presidente y su administración, especialmente entre los miembros del universo MAGA, los creyentes más radicales en todas las conspiraciones sobre el financiero pederasta.

Millones de personas pensaban que al ganar Trump las elecciones se iba a saber la verdad sobre Epstein, sus amigos, clientes y la red de prostitución y abuso de menores; pero no fue así.

Trump niega que haya nada que conocerse, pone trabas a la publicación de papeles y trata de minimizar los muchos vínculos con el que fue su amigo hace 20 años.

Hasta la fecha no hay nada que incrimine a Trump con hechos delictivos. Hay mucha documentación, cartas, fotos y referencias a sus vínculos, que el Gobierno trata de minimizar, lo que enfurece a las bases.

Sabula se identificó con los periodistas como políticamente independiente, y afirmó que en nunca ha votado por Trump, pero ha apoyado a republicanos en el pasado.

“No siento que el destino te acompañe a menudo, y cuando lo hace, más vale que estés listo para aprovechar la oportunidad. Y hoy creo que lo hice”, dijo sobre la decisión de gritar algo que sabía que Trump podría oír y que ahora le puede costar el trabajo.

