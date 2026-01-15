Adiós a las restricciones de Obama: Trump firma la ley que cambia los almuerzos escolares en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump firmó una ley histórica que devuelve la leche entera y la leche al 2% de grasa a los comedores escolares de todo Estados Unidos.

Esta medida, ratificada este miércoles de enero de 2026, deroga las restricciones de la era Obama que desde 2012 limitaban las opciones lácteas a versiones descremadas o bajas en grasa en un intento por combatir la obesidad infantil.

La norma, denominada oficialmente como Whole Milk for Healthy Kids Act, ha reabierto un intenso debate nacional sobre la nutrición pública, la salud de los estudiantes y el papel de la industria láctea en la política federal.

Los cambios clave en el menú escolar

La nueva ley transforma la oferta nutricional para los 30 millones de estudiantes que dependen del Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Estos son los puntos principales:

Variedad láctea: Las escuelas podrán ofrecer leche entera, al 2%, al 1%, descremada, orgánica y sin lactosa.

Alternativas vegetales: Se facilita el acceso a bebidas como la leche de soja fortificada.

Fin de la burocracia médica: Los padres ya no necesitarán una certificación médica para pedir alternativas no lácteas; bastará con una nota firmada que indique restricciones o preferencias dietarias.

Exención de grasas: La grasa proveniente de la leche ya no contará para el límite del 10% de grasas saturadas permitido en las comidas escolares.

Un giro en las Guías Alimentarias (2025-2030)

La firma de Trump llega días después de la publicación de las nuevas Guías Alimentarias para los Estadounidenses 2025-2030.

Por primera vez en décadas, estas pautas recomiendan productos lácteos enteros, rompiendo con la tendencia anterior que los "demonizaba" por su contenido de grasas saturadas.

Expertos y defensores de la ley, entre ellos el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., argumentan que la leche entera es rica en proteínas y vitaminas esenciales.

Además, señalan que el sabor de la leche descremada provocaba que muchos niños rechazaran la bebida, desperdiciando nutrientes críticos.

Incluso citan estudios que sugieren que los niños que consumen leche entera podrían tener un 40% menos de riesgo de obesidad en comparación con quienes beben opciones ligeras.

Implementación y logística

Aunque la ley ya es una realidad, su llegada a las bandejas de los estudiantes no será inmediata. Los funcionarios de nutrición escolar estiman que el cambio se hará efectivo este otoño de 2026, debido a la necesidad de ajustar las cadenas de suministro y evaluar la demanda en cada distrito.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, calificó la medida como una reparación a una campaña "cortoplacista" contra la leche, mientras que la administración ha lanzado campañas en redes sociales con el lema "Beba leche entera" para incentivar su consumo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube