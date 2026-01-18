Alerta para conductores en Miami: desvíos del 20 al 23 de enero por construcción de la I-395/SR 836/I-95

Suscríbete a nuestros canales

Aquellos que transitan por Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), deben saber que en enero de 2026 siguen realizando grandes labores de construcción y reparación en varias arterias viales interconectadas, I-395/SR 836/I-95.

En este sentido, como cada semana, las autoridades han anunciado nuevas alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos para esta semana, desde este martes 20 hasta el viernes 23 de enero.

Los floridanos y visitantes deben tener presente que estas obras forman parte de uno de los proyectos de construcción de carreteras más grandes en la historia del estado.

El objetivo principal es mejorar la movilidad, la seguridad y la estética en una de las zonas con más tráfico de la ciudad.

Le indicamos las alertas de tráfico que estarán activas, con información actualizada del portal de Connecting Miami.

De esta forma le será posible preparar la ruta más eficiente para llegar a sus próximos destinos.

I-95 actividades de construcción activas

Cierres de carriles de la I-95

Del martes 20 de enero al viernes 23 de enero: hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección sur desde NW 29 Street hasta NW 8 Street estarán cerrados según sea necesario entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Del martes 20 de enero al viernes 23 de enero: se cerrarán hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección norte según sea necesario desde NW 8 Street hasta NW 29 Street entre las 9 p. m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11:00 p.m. y las 11:00 a.m.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la calle 8 del noroeste

Del martes 20 de enero al viernes 23 de enero – La rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 8 Street estará cerrada según sea necesario entre las 10:00 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el sur por la I-95, luego salga en la rampa SW 7 Street/Brickell Avenue (Salida 1B).

- Continúe hasta SW 8 Street, luego gire a la izquierda para acceder a la rampa I-95 en dirección norte.

- Continúe hacia el norte por la I-95 y salga en la rampa NW 2 Street/Arena (Salida 2B).

- Continúe hacia el norte por NW 3 Avenue para conectarse con NW 8 Street.

Puede verificar el mapa de desvío en el siguiente enlace: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-SB95NW8-detour-map.pdf.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 14 del noroeste

Del martes 20 de enero al viernes 23 de enero: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 14 Street estará cerrada según sea necesario para la entrega de materiales entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el oeste por SR 836 y salga en NW 12 Avenue.

- Gire a la derecha en NW 12 Avenue para conectarse con NW 14 Street.

Compruebe el mapa de desvíos aquí: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-NW14-detour-Map.pdf.

Cierre total nocturno de la calle NW 17 bajo la I-95

Del martes 20 de enero al viernes 23 de enero: todos los carriles de la calle 17 del noroeste, bajo la I-95, estarán cerrados entre las 9:00 p.m. y las 5:30 a.m. para que el contratista pueda trabajar en el puente sobre la carretera.

Los conductores pueden usar la calle 20 del noroeste como ruta alternativa.

I-395 actividades de construcción activas

Cierres de carriles principales de la I-395

Del martes 20 de enero al viernes 23 de enero: un carril de la línea principal en dirección este de la I-395 estará cerrado según sea necesario desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard entre las 10:00 p.m. y las 5:30 a.m.

Del martes 20 de enero al viernes 23 de enero: se cerrarán hasta dos carriles en la línea principal I-395 en dirección oeste, según sea necesario, desde Biscayne Boulevard hasta la I-95 entre las 10:00 p.m. y las 5:30 a.m.

Cierre total de Biscayne Boulevard, NE 13 Street y North Bayshore Drive en dirección sur

Del martes 20 de enero al viernes 23 de enero Los siguientes cierres se implementarán entre las 22:00 y las 7:00 para obras de mejora del drenaje.

También será necesario cerrar carriles durante el día. Los horarios de entrada y salida se ajustarán en días de eventos especiales.

- Todos los carriles en dirección norte y sur en Biscayne Boulevard desde NE 14 Street hasta NE 11 Terrace.

- Todos los carriles en NE 13 Street desde N Bayshore Drive hasta NE 2 Avenue.

- Todos los carriles en dirección sur en North Bayshore Drive desde NE 14 Street hasta NE 13 Street.

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-Closures-BiscayneB-NE13ST-SB-NBayshore-Drainage-Work.pdf.

Cierres de carriles durante el día en la avenida NE 2

Martes 20 de enero: hasta dos carriles en la Avenida NE 2 en dirección sur y norte desde la Calle NE 13 hasta la I-395 estarán cerrados entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Los conductores serán desviados alrededor de la zona de trabajo.

SR 836 actividades de construcción activas

Cierre completo de la SR 836 en dirección este en la avenida NW 17

Del martes 20 de enero al viernes 23 de enero: todos los carriles de la SR 836 en dirección este estarán cerrados en la Avenida NW 17 entre las 22:00 y las 5:30 para trabajar de forma segura en las estructuras de soporte del puente elevado.

El cierre de los viernes se implementará entre las 23:45 y las 7:00. Los horarios de inicio y fin se ajustarán en días de eventos especiales.

Los conductores en la SR 836 en dirección este deberán:

- Salga en NW 17 Avenue, luego continúe hacia el sur por NW 7 Street

- Gire a la izquierda en SW 1 Street y continúe hacia el este.

- Gire a la derecha en South Miami Avenue

- Gire a la derecha para acceder a la rampa hacia la I-95 norte or sur

Conductores que van a Biscayne Boulevard y la Calzada MacArthur pueden:

- Continuar hacia el este por SW 1 Street y girar a la izquierda en Biscayne Boulevard para conectarse con la rampa de entrada de MacArthur Causeway en NE 11 Terrace

Los conductores en NW 12 Avenue que quieran acceder a SR 836 en dirección este, I-95, Biscayne Boulevard y MacArthur Causeway:

- Pueden continuar hacia el sur por NW 12 Avenue, girar a la izquierda en SW 1 Street y seguir los desvíos anteriores.

Los desvíos se indican a continuación: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-FULL-CLOSURE-EB-836-NW17-AVE-V2.pdf.

Cierre total de la SR 836 en dirección oeste

Del martes 20 de enero al viernes 23 de enero: todos los carriles en dirección oeste de la SR 836 estarán cerrados según sea necesario desde NW 12 Avenue hasta NW 17 Avenue entre las 10:00 p.m. y las 5:30 a.m.

El cierre los viernes se implementará entre las 11:45 p.m. y las 7:00 a.m. Los horarios de inicio y finalización se ajustarán en los días de eventos especiales.

Los conductores que circulen por la SR 836 en dirección oeste pueden:

- Salga en la rampa de NW 12 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 12 Avenue

- Gire a la derecha en NW 7 Street

- Gire a la derecha en NW 27 Avenue y continúe hacia el norte para conectarse con la rampa SR 836 en dirección oeste.

Mapa de desvíos: https://i395-miami.com/alerts/details/alert-395-Full-Closure-SR836-Map-and-NW-17Ave.pdf

Cierres de carriles en la SR 836

Del martes 20 de enero al viernes 23 de enero: los carriles en dirección este en SR 836 desde NW 17 Avenue hasta I-95 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9:00 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 10 p.m. y las 9:00 a.m.

Del martes 20 de enero al viernes 23 de enero: dos carriles en dirección oeste en la SR 836 desde la I-95 hasta NW 17 Avenue estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9:00 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 10 p.m. y las 9 a.m.

Cierre de carril en sentido sur de la SR 7/US 441/NW 7 Avenue durante el día

Del martes 20 de enero al viernes 23 de enero: un carril en dirección sur de NW 7 Avenue estará cerrado desde NW 14 Street hasta NW 15 Street entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m.

El segundo carril en dirección sur se trasladará al lado este de la carretera alrededor de la zona de trabajo.

Cierres de carriles a lo largo de la intersección de la avenida NW 10 y la calle NW 14

Del martes 20 de enero al viernes 23 de enero: se implementarán cierres de carriles simples y dobles según sea necesario en la intersección de NW 10 Avenue y NW 14 Street entre las 9:00 p.m. y las 5:30 a. m. y las 9 a.m. y las 4 p.m.

Los cierres de carriles son necesarios para instalar de manera segura nuevos equipos de señalización.

