SNAP Florida del 19 al 25 de enero: sepa qué beneficiarios van a recibir el pago según su EDG

En el estado de Florida, Estados Unidos (EEUU), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), ofrece alivio alimentario a quienes más lo necesitan, así se distribuirán los pagos hasta el domingo 25 de enero.

Debe saber que SNAP proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto destinado a la nutrición.

Este ingreso permite a las personas de bajos ingresos costear alimentos esenciales para la salud y el bienestar, como lo indica la página web de la Food And Nutrition Service (USDA).

Tenga presente que los beneficios de la asistencia alimentaria de SNAP se pueden usar parala compra de: panes, cereales, frutas, verduras, carnes, pescados, aves, lácteos y plantas y semillas para cultivar alimentos para su hogar.

El incentivo económico se recibe por medio de la tarjeta EBT recargable, habilitada en Florida. La cantidad que se deposita varía entre los beneficiarios, lo cual depender de los ingresos y tamaño del hogar.

Desde el mes de octubre de 2025, rige la siguiente nueva tabulación máxima de ingresos en la mayoría de los estados:

1 persona: $298

2 personas: $546

3 personas: $785

4 personas: $994

5 personas: $1.183

6 personas: $1.421

7 personas: $1.571

8 personas: $1.789

9 personas: $2.007

10 personas: $2.225

Por cada persona adicional: +$218

Cronograma de pagos SNAP en Florida

Los beneficiarios deben tener claro que en cada estado se manejan fechas diferentes de pago.

Las personas que reciben sus beneficios SNAP en Florida lo hacen cada mes con fechas de pago que van del 1 al 28.

Esto, según la terminar de su número de caso SNAP, conocido como EDG.

En el caso de Florida, se toman en cuenta a los dígitos octavo y noveno del número de caso de Florida del beneficiario, sin incluir el dígito 10.

Es decir, el cronograma toma los dígitos noveno y octavo de su número de caso, leídos al revés, excluyendo el décimo dígito, un sistema que garantiza un proceso de distribución fluido para escalonar los pagos a lo largo del mes.

Tomando en cuenta dicho parámetro, estos son los beneficiarios que recibirán sus pagos SNAP del lunes 19 al domingo 25 de enero:

Lunes 19 de agosto - Dígitos del caso: 65-67

Martes 20 de agosto - Dígitos del caso: 68-71

Miércoles 21 de agosto - Dígitos del caso: 72-74

Jueves 22 de agosto - Dígitos del caso: 75-78

Viernes 23 de agosto - Dígitos del caso: 79-81

Sábado 24 de agosto - Dígitos del caso: 82-85

Domingo 25 de agosto - Dígitos del caso: 86-88

