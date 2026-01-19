Esta universidad de Texas otorga matrícula gratuita: conoce los criterios con los que debes cumplir para ser elegible

Suscríbete a nuestros canales

El panorama de la educación superior en Texas, Estados Unidos (EEUU), está viviendo una transformación que prioriza la accesibilidad económica.

Lo que comenzó como iniciativas aisladas se ha consolidado este 2026 en una red de apoyo para estudiantes con necesidades financieras, liderada por instituciones como la University of North Texas (UNT) y su programa UNT Promise.

¿En qué consiste el beneficio?

El programa UNT Promise no es solo una bec, es un compromiso para que la universidad cubra la diferencia restante de la matrícula y las cuotas obligatorias que las subvenciones federales (como la Beca Pell) o estatales no alcancen a cubrir.

Para las familias que buscan estabilidad sin recurrir a préstamos impagables, esta es una herramienta de apoyo social crucial.

El factor clave: La beca Pell

El éxito de estos programas reside en su conexión con la ayuda federal.

Según datos del Centro Nacional de Estadísticas Educativas, tan solo en UNT, más de 2.700 estudiantes de primer año reciben anualmente la Beca Pell, destinada a quienes demuestran una necesidad económica excepcional.

+ En 2026, el monto máximo de la Beca Pell ha visto ajustes para alinearse con la inflación, permitiendo que más estudiantes de ingresos bajos y moderados califiquen para que sus gastos educativos queden totalmente cubiertos en combinación con el programa UNT Promise.

¿Cómo acceder a estos fondos?

Para los interesados en el ciclo escolar 2026-2027, el paso fundamental sigue siendo la entrega a tiempo de la FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) o, en el caso de estudiantes que no califican para ayuda federal pero son residentes de Texas (incluyendo estudiantes bajo la ley SB 1528/Dreamers), la TASFA.

Entiendo perfectamente. No solo se trata de saber que existe la ayuda, sino de entender los "pasos a seguir" y si realmente cumples con el perfil antes de iniciar todo el proceso.

Para el ciclo escolar de otoño 2026, la Universidad del Norte de Texas (UNT) ha actualizado los límites de ingresos y los requisitos académicos. Aquí tienes el desglose detallado para que sepas exactamente cómo calificar.

Criterios de calificación específicos:

Para acceder al programa, un estudiante debe cumplir con cuatro pilares fundamentales: residencia, ingresos, mérito académico y plazos de solicitud.

1. Residencia y estatus

Graduado de Texas: debes ser residente de Texas y haberte graduado de una escuela secundaria (high school) dentro del estado.

debes ser residente de Texas y haberte graduado de una escuela secundaria (high school) dentro del estado. Estatus migratorio: el programa es inclusivo. Si eres ciudadano o residente permanente, aplicarás vía FAFSA.

Si no tienes estatus legal pero eres considerado residente de Texas para fines de matrícula (bajo la ley SB 1528), puedes calificar aplicando vía TASFA.

2. El límite de ingresos (actualizado 2026)

Ingreso familiar: el ingreso bruto ajustado total de tu familia debe ser de $100,000 o menos al año. (Anteriormente este límite era más bajo, pero se ha ajustado para 2026 para cubrir a más familias de clase media).

el ingreso bruto ajustado total de tu familia debe ser de $100,000 o menos al año. (Anteriormente este límite era más bajo, pero se ha ajustado para 2026 para cubrir a más familias de clase media). Necesidad financiera: debes demostrar "necesidad financiera", lo cual se calcula automáticamente cuando el sistema recibe tu formulario FAFSA o TASFA.

3. Requisitos académicos

No necesitas ser el mejor de toda la escuela, pero debes cumplir con uno de estos dos criterios:

Rango de clase: estar en el Top 25% (primer cuarto) de tu generación de graduados de la secundaria.

estar en el Top 25% (primer cuarto) de tu generación de graduados de la secundaria. O ser elegible para la Beca Pell: si tu ingreso familiar es lo suficientemente bajo como para calificar para la Beca Pell federal, entras automáticamente en el criterio académico del programa, sin importar tu rango de clase.

4. Compromisos del estudiante

Una vez aceptado, para mantener la beca por los 4 años (8 semestres), debes:

Carga académica: estar inscrito a tiempo completo (mínimo 12-15 créditos por semestre).

estar inscrito a tiempo completo (mínimo 12-15 créditos por semestre). Promedio: mantener un GPA acumulativo de 3.0 en la UNT.

Un modelo que se expande por Texas

UNT no está sola en este esfuerzo, otros sistemas educativos han reforzado sus propios programas para este ciclo escolar:

Sistema Universitario de Texas (UT System): Continúa expandiendo el programa Promise Plus, que beneficia a múltiples campus en todo el estado.

Texas Christian University (TCU): Mantiene sus programas de asistencia por mérito y necesidad para residentes locales.

Este movimiento responde a una realidad innegable: el costo de la vida ha aumentado, pero la necesidad de mano de obra calificada en Texas es más alta que nunca.

Al eliminar la barrera del costo de la matrícula, estas universidades están permitiendo que estudiantes que antes descartaban la universidad por su estatus económico, hoy vean un título como una posibilidad real.

Ten en cuenta que, no basta con entrar. La mayoría de estos programas exigen mantener un GPA (promedio) mínimo de 2.0 o 2.5 y completar al menos 12 o 15 créditos por semestre.

Puedes acceder a más información sobre UNT Promise en el siguiente enlace: studentaffairs.unt.edu/promise-program.

