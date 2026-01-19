Elecciones presidenciales en Portugal: estos candidatos ultraderechista y socialista se van a segunda vuelta

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo se celebró una jornada electoral en Portugal para elegir al nuevo presidente del país, quedando dos candidatos, uno ultraderechista y el otro socialista, para una segunda vuelta.

De acuerdo con medios internacionales, esta segunda vuelta electoral se celebrará en menos de un mes, en aras de elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa tras 10 años de mandato.

Elecciones presidenciales en Portugal

Tras la jornada de este domingo en Portugal y con el 98,75% de los votos escrutados, los candidatos António José Seguro y el dirigente ultraderechista André Ventura lideraron los resultados.

En este sentido, cabe destacar que los resultados electorales de este 18 de enero quedaron de la siguiente forma:

Antonio José Seguro (exministro y exlíder de los socialistas de Portugal) obtuvo el 31% de los votos

André Ventura (ultraderechista) obtuvo el 23,65% de los votos

João Cotrim de Figueiredo (eurodiputado liberal) obtuvo el 15,82% de los votos

Quedando Henrique Gouveia e Melo y Luís Marques Mendes detrás, siendo estos los cincos candidatos que lideraban de intención de voto.

Segunda vuelta electoral en Portugal

En este sentido, se informó que la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo presidente del país luso, se celebrará el próximo domingo 8 de febrero.

Cabe destacar que para este domingo 18 de enero, se registró una participación del 45,51% de más de 11 millones de portugueses que estaban convocados a la jornada electoral de hoy.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube