¿Peligran los hospitales? Miles de enfermeras en huelga desafían al sistema de salud neoyorquino

El sindicato de enfermeras de Nueva York y los directivos del sistema hospitalario Mount Sinai retomaron las negociaciones contractuales este viernes.

El grupo lo hizo bajo la mediación federal, en un intento por desactivar la huelga masiva que paraliza la ciudad desde hace cinco días.

Cerca de 15 000 profesionales de la salud mantienen los piquetes tras denunciar una escasez de personal.

Según Telemundo Chicago, esta situación pone en riesgo la seguridad de los pacientes, una demanda que los administradores del hospital NewYork-Presbyterian califican de "irrazonable".

Posturas

A pesar de la mediación, las posturas permanecen distantes; el sindicato insiste en establecer ratios de personal garantizados por contrato.

Mientras, los centros médicos sostienen que sus operaciones continúan sin incidentes gracias a la contratación de miles de enfermeros temporales para cubrir las áreas de urgencias.

La resolución de este conflicto resulta importante para el sistema de salud pública, ya que la huelga afecta a tres de las redes hospitalarias más grandes de la metrópoli, incluyendo a Montefiore en El Bronx, donde la comunicación entre las partes sigue interrumpida.

Voces activas

El Dr. Philip Ozuah, presidente de Montefiore Einstein, defendió la continuidad de los servicios y calificó de "milagrosa" la labor de quienes permanecen en sus puestos.

Por su parte, la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA) acusa a las instituciones de rechazar propuestas revisadas sin ofrecer alternativas viables.

La movilización, considerada la mayor protesta de enfermería en décadas, presiona a los ejecutivos para equilibrar sus presupuestos con las exigencias de mejores condiciones laborales en un entorno de alta demanda asistencial.



