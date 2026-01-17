Alerta sanitaria en Virginia por gripe: fallece menor de 4 años y expertos temen por las bajas vacunaciones

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Salud de Virginia (VDH) confirmó el primer deceso pediátrico de la temporada 2025-2026, tras el fallecimiento de un niño menor de cinco años por complicaciones derivadas de la influenza.

La víctima, residente de la región este del estado, sucumbió ante la actividad del virus A(H3N2) en su versión subclado K según informó El Tiempo Latino.

Esta es una variante que los expertos califican como altamente contagiosa debido a mutaciones específicas en sus proteínas superficiales.

Detalles

Pese a que la actividad gripal mostró un ligero descenso reciente, las visitas a urgencias y los brotes en guarderías locales mantienen en alerta a los servicios sanitarios, quienes destacan que la inmunización sigue siendo la herramienta más importante para evitar desenlaces fatales.

Actualmente, Virginia enfrenta un escenario preocupante con menos del 30% de su población vacunada, una cifra que se distancia drásticamente del objetivo ideal del 70% sugerido por los especialistas.

Síntomas y recomendaciones

La Dra. Karen Shelton, comisionada de salud estatal, advirtió que síntomas como fiebre alta, dolores musculares y fatiga extrema requieren atención médica inmediata, especialmente en menores que presentan náuseas o vómitos.

Ante la propagación del subclado K, las autoridades instan a las familias a retomar medidas de higiene básicas y acudir a los centros de vacunación, ya que la fórmula actual conserva su eficacia para prevenir hospitalizaciones graves por esta cepa y otras variantes circulantes de la temporada.

