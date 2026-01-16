EEUU lanza alerta a aerolíneas por riesgo de acciones militares en México y Latinoamérica: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La relación bilateral entre las administraciones de Washington y la ciudad de México atraviesa un periodo de fricción diplomática intensa. El Departamento de Estado exige resultados verificables en el combate contra los cárteles y el desmantelamiento de redes delictivas. Ambos gobiernos buscan establecer un marco de cooperación que garantice la seguridad en la frontera norte del territorio mexicano.

El secretario Marco Rubio y el canciller Juan Ramón de la Fuente discutieron ayer estrategias para frenar el flujo de fentanilo. Washington rechaza los avances graduales y solicita el desmantelamiento inmediato de grupos que califica como organizaciones narcoterroristas de alta peligrosidad. La próxima reunión del Grupo de Implementación de Seguridad tendrá lugar el 23 de enero para formalizar estos nuevos compromisos bilaterales.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su estrategia nacional y reportó una reducción del 40% en los homicidios dolosos registrados. La mandataria solicitó a sus contrapartes estadounidenses el cese del tráfico de armas, pues el 75% de las incautadas proviene de aquel país. Sheinbaum reiteró que la soberanía nacional es un pilar innegociable mientras México mantiene su compromiso con la erradicación del crimen organizado.

¿Qué advertencia anuncia FAA?

La Administración Federal de Aviación (FAA) de EU emite alerta a aerolíneas por posibles acciones militares en México y regiones del sur. El organismo estadounidense pidió precaución extrema a los pilotos por actividades de defensa y posibles interferencias en los sistemas de navegación satelital. Esta advertencia rige desde hoy hasta el 17 de marzo de 2026 para todos los operadores de vuelos comerciales en el área.

La notificación de la FAA señala riesgos potenciales por el uso de equipos que interrumpen las señales de posicionamiento global de las naves. Las autoridades aeronáuticas sugieren rutas alternativas ante la posibilidad de maniobras de intercepción o ejercicios de vigilancia aérea en zonas fronterizas. Este aviso surge tras las amenazas del gobierno estadounidense sobre el despliegue de operativos directos contra objetivos vinculados al narcotráfico internacional.

Las aerolíneas comerciales deben ajustar sus protocolos de comunicación con los centros de control para evitar incidentes durante el trayecto hacia Latinoamérica. La alerta coincide con un despliegue mayor de recursos de vigilancia aérea en las rutas que conectan el norte con el sur del continente. Expertos en seguridad aérea analizan el impacto de estas medidas en la frecuencia de vuelos y en los costos de operación logística.

¿Cómo responde Claudia Sheinbaum ante la advertencia de que EU?

La presidenta Claudia Sheinbaum desconoció los detalles específicos del aviso, pero subrayó la importancia de la responsabilidad compartida entre ambas naciones vecinas. "Tiene que haber respeto mutuo", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina ante los medios de comunicación nacionales e internacionales. La titular del Ejecutivo aseguró que México continuará la coordinación necesaria para evitar que las sustancias ilícitas lleguen a los consumidores estadounidenses.

El gobierno mexicano insiste en que la distribución de drogas y el lavado de dinero son problemas que ocurren dentro de EEUU. Sheinbaum exigió campañas educativas y de salud pública para disminuir el consumo de estupefacientes en las principales ciudades del país vecino.

