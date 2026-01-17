¿Por qué Trump liberó a Wanda Vázquez? Revelan los motivos detrás del perdón presidencial

Suscríbete a nuestros canales

Donald Trump otorgó un indulto formal a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, cancelando así la sentencia de prisión que la exmandataria enfrentaría a finales de este mes.

Vázquez, quien pertenece al Partido Nuevo Progresista, se declaró culpable en agosto pasado por violar las leyes de financiamiento de campañas tras aceptar donaciones extranjeras para su carrera política en 2020.

¿Por qué el indulto?

Según reporta NBC News, la administración de Trump justificó esta medida al considerar el proceso judicial como una persecución política.

El gobierno argumentó que la investigación federal inició apenas diez días después de que Vázquez manifestara su respaldo público al líder republicano.

Esta decisión resulta importante en el panorama político actual, ya que anula una condena histórica en la que los fiscales solicitaban un año de cárcel para la primera exgobernadora de la isla en admitir un delito federal.

Antecedentes

El caso que llevó a Vázquez ante la justicia involucró un complejo esquema de sobornos con el banquero venezolano Julio Herrera y el exegente del FBI Mark Rossini.

Según la investigación oficial, los implicados pagaron más de $300 000 a consultores de campaña a cambio de que la entonces gobernadora destituyera al comisionado de instituciones financieras que auditaba a Bancrédito.

Tras aceptar la oferta, la exmandataria nombró a un nuevo regulador vinculado al empresario, lo que consolidó la acusación por corrupción que culminó con su arresto en 2022.

Con este perdón presidencial, Trump interviene en un proceso que vincula la regulación bancaria de Puerto Rico con influencias extranjeras, reavivando el debate sobre la integridad de las instituciones públicas en el territorio estadounidense.

