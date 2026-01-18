¿Tienes Cédula Objetada ante el Saime? Conoce en qué consiste y cómo resolverlo

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) presentó una hoja de ruta para los ciudadanos que presentan el estatus de "Cédula Objetada" en su sistema.

De acuerdo con la información oficial emitida por el Saime a través de sus canales digitales, la revisión ocurre "tras la tramitación de la cédula por primera vez". El organismo realiza un chequeo posterior a la consignación de documentos para verificar la validez de los datos.

Si durante esta fase de inspección se encuentran discrepancias con los registros civiles previos, se activa una alerta técnica. Esta medida bloquea el uso regular de la cédula de identidad hasta que el ciudadano complete el proceso de rectificación correspondiente.

Causas principales del bloqueo

Existen diversos motivos técnicos por los cuales el Saime puede objetar un documento. Sin embargo, las autoridades destacan tres factores como los más recurrentes en los expedientes actuales:

Doble cedulación: Existencia de dos números de identidad para una misma persona.

Doble filiación: Discrepancias en los datos de los progenitores registrados.

Serial anulado: Invalidez del código numérico del documento.

Requisitos y documentación exigida

Para levantar la restricción, el ciudadano afectado debe presentar un expediente en formato físico que permita corroborar su identidad. La institución exige los siguientes documentos:

Carta de exposición de motivos. Acta de nacimiento. Copia de la cédula de identidad objeto de revisión. Documento probatorio de identidad adicional.

El organismo de identificación enfatizó que este proceso es totalmente gratuito, por lo que no se requiere la cancelación de aranceles ni unidades tributarias.

Los usuarios pueden gestionar su solicitud de forma presencial en la oficina del Saime más cercana a su residencia o dirigirse directamente a la Oficina de Atención al Ciudadano en la sede central ubicada en Caracas. Sobre el tiempo de resolución, la institución aclaró que los lapsos no son fijos, pues la duración "varía según la complejidad de cada expediente individual".

