Lo golpearon con palos y piedras hasta matarlo: culpan a venezolanos por un violento crimen

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, quien era padre de familia, murió tras ser víctima de una brutal golpiza, presuntamente, a manos de ciudadanos venezolanos. El violento crimen estaría relacionado con un caso de extorsión.

De acuerdo con el reporte de 24 Horas, los agresores atacaron a la víctima con palos y piedras por, en el centro poblado de Mayaritos, en la provincia de Sullana, región Piura (Perú).

Acusan a ciudadanos venezolanos por el crimen

El fallecido quedó identificado como Rubén Alejandro Quevedo Nole. De acuerdo con la información publicada por el medio local, familiares de la víctima ofrecieron una recompensa de 15 mil soles para quien brinde información que permita dar con el paradero de los responsables.

Testigos del violento crimen grabaron los hechos en video. En los audiovisuales, se puede observar el momento cuando varias, supuestamente extranjeras, agredieron al hombre con palos y piedras.

El joven padre de familia terminó gravemente herido y tendido en el suelo, en las inmediaciones de su vivienda.

Familiares protestaron contra venezolanos

Como consecuencia de la agresión, Rubén Quevedo sufrió una hemorragia interna severa. A pesar de que sus familiares lograron auxiliarlo de inmediato, el hombre llegó sin vida al Hospital de Apoyo II de Sullana.

Tras el incidente, un grupo de personas protestó en la calle con letreros y mensajes contra los ciudadanos venezolanos. “Boten a los venezolanos”, es el escrito que se puede leer en uno de los carteles.

Asimismo, exigieron justicia, mayor presencia policial y la pronta captura de los delincuentes implicados en este crimen.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube