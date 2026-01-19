EEUU aplica leyes más estrictas para negar la entrada por estos motivos

Suscríbete a nuestros canales

Conseguir el permiso para entrar a Estados Unidos se ha vuelto una tarea mucho más difícil este año.

Los consulados están revisando con lupa cada solicitud y rechazando a miles de personas basándose en la Ley de Inmigración.

El problema principal es que muchos aplicantes no logran convencer al oficial de que solo van de visita y que tienen un trabajo o una casa que los obligue a regresar, lo que provoca una negativa inmediata.

Llenar el formulario por internet es apenas el primer paso y no asegura que te den la visa. Muchos errores ocurren porque la gente no pone la verdad o deja espacios en blanco, lo que hace que el gobierno sospeche que la persona quiere quedarse a vivir y trabajar ilegalmente en el país.

El miedo a que te quedes a vivir

La regla número uno que usan los oficiales es asumir que todos quieren quedarse en EE. UU. Para que den la visa, hay que demostrar que se tiene "arraigo", es decir, que se tienes una vida armada en su país de origen. Si el oficial ve que no tiene un empleo estable, que no tiene propiedades o que las respuestas en la entrevista son dudosas, se negará el permiso bajo la sección 214(b).

A veces, el rechazo no es definitivo, pero se exigirán más papeles para completar el expediente bajo otra regla llamada 221(g).

Salud y antecedentes penales

Otro motivo fuerte para decir que "no" son los problemas de salud o el pasado judicial.

Si una persona tiene antecedentes por delitos graves o drogas, no la dejan entrar. También revisan que tengas todas tus vacunas al día; si te falta alguna o tienes una enfermedad que pueda contagiar a otros, te negarán la entrada para proteger a la gente en Estados Unidos.

Mentir en estos datos es muy peligroso, porque si te descubren, te pueden prohibir la entrada de por vida.

Un oficial consular, que prefirió no decir su nombre, explicó:

«Muchos creen que es algo personal, pero nos basamos en la ley. Si el aplicante no puede explicar cómo pagará su viaje o por qué debe volver a su país, tenemos que denegar la solicitud por sospecha de intención migratoria».

