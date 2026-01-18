Venezolanos con visa de EEUU vigente ¿deben pagar la fianza?

Suscríbete a nuestros canales

El proceso para solicitar la visa hacia los Estados Unidos incorporaría un requisito financiero adicional en forma de bono o fianza.

El oficial consular podría negar el documento de forma temporal hasta que el solicitante consigne un pago cuyo monto base se sitúa en los 10.000 dólares. Esta medida no se aplicaría de forma universal, sino bajo la discreción del funcionario durante la entrevista de concesión.

La información sobre esta modalidad de gestión consular fue detallada a través en la entrevista que realizó el periodista venezolano Román Lozinski al abogado binacional Arturo Bravo, donde explicó que el costo del bono puede ajustarse según el perfil del viajero. El oficial tiene la facultad de reducir el monto a 5.000 dólares si el solicitante demuestra incapacidad de pago, o elevarlo hasta los 15.000 dólares si considera que la cifra estándar no es suficiente para asegurar el retorno del ciudadano a su país de origen.

Alcance de la medida y vigencia

Esta normativa no tiene carácter retroactivo. Las personas que ya poseen una visa vigente no están obligadas a realizar ningún pago adicional ni a consignar fianzas para mantener su estatus legal. La obligación de depósito recae exclusivamente sobre los nuevos solicitantes a quienes el consulado les apruebe el documento bajo esta condición específica. Una vez que el interesado consigne el dinero en el plazo estipulado, la diligencia de emisión del visado entra en efecto.

¿Qué pasa con quien ya tiene una visa? Con quien ya tiene un No pasa nada. No pasa, no pasa absolutamente nada, quien tenga una visa vigente no tiene ninguna obligación de pagar, explicó Bravo.

Es importante destacar que el pago de la fianza no garantiza el ingreso automático a territorio estadounidense. Al llegar a los puertos de entrada, ya sea por vía aérea o terrestre, el viajero debe someterse a la inspección habitual de los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes mantienen la potestad de permitir o negar el acceso basándose en sus propios criterios de seguridad y normativas vigentes.

Reembolsos y controles de entrada

En los casos donde el oficial en el puerto de entrada decida inadmitir a la persona a pesar de tener la fianza pagada y el documento emitido, el monto del bono debe ser devuelto al titular. El sistema busca asegurar que el dinero actúe como una garantía de cumplimiento de los tiempos de estadía permitidos y no como una tasa administrativa no reembolsable.

El protocolo de seguridad se mantiene idéntico al de cualquier viajero internacional. Si el beneficiario viaja dentro del plazo indicado y cumple con todas las normas migratorias durante su estancia, el capital depositado permanece resguardado bajo las condiciones establecidas por el Departamento de Estado.

