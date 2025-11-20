Ciudad en Estados Unidos pide a los restaurantes que dejen de recibir a los clientes con un vaso de agua: esta es la razón

Suscríbete a nuestros canales

En Aurora, los restaurantes enfrentan un cambio inesperado: desde esta semana, ya no colocan automáticamente un vaso de agua en la mesa al recibir a cada comensal.

La modificación, aprobada por el ayuntamiento, responde a una iniciativa diseñada para reducir el desperdicio y fomentar la conservación del recurso, un mensaje que las autoridades consideran cada vez más urgente.

La resolución establece que el agua solo debe servirse cuando el cliente la solicite, una práctica que los negocios locales deberán adoptar si la ciudad llega a enfrentar condiciones de sequía.

En A Bit Twisted Brewery & BBQ, el copropietario Michael Richie reconoció que ofrecer agua al recibir a un cliente es parte de la rutina diaria.

Sin embargo, asegura que la transición no afectará la experiencia del visitante. Explicó que, si el cliente lo desea, puede recibir una jarra de cerveza o cualquier otra bebida de inmediato, y que el cambio simplemente ajusta el orden habitual del servicio.

La ciudad insiste en que se trata de una recomendación preventiva, pero advierte que la medida se convertirá en exigencia si los niveles de agua caen debido a condiciones climáticas adversas.

La subdirectora de asuntos internos y externos de Aurora Water, Shonnie Cline, señaló que la política no reducirá por sí sola el consumo de manera significativa.

Sin embargo, afirma que su meta real es provocar un cambio de conciencia entre los residentes. Según Cline, decisiones diarias como pedir o no un vaso de agua pueden ayudar a recordar que la conservación es una responsabilidad compartida y constante.

Impacto en los negocios y percepción pública

En The Common Good, el gerente general William Young expresó que adaptarse podría resultar extraño al principio, pero considera que la medida cumple un objetivo mayor.

Tanto en el restaurante como en el Hotel Benson, que también supervisa, la instrucción ya empieza a implementarse como parte del servicio.

Young indicó que, si el cambio ayuda a conservar incluso pequeños volúmenes de agua, se siente satisfecho de contribuir al esfuerzo municipal. Señala además que estas acciones ayudan a reforzar la conciencia sobre el uso responsable del recurso.

Por ahora, Aurora no enfrenta una sequía. El distrito de agua reporta que la capacidad se mantiene en 65%, una cifra estable. Sin embargo, las autoridades advierten que una temporada de invierno con poca nieve podría cambiar el panorama hacia la primavera.

Ante esa posibilidad, la ciudad busca adelantarse y preparar a residentes y comercios para enfrentar un escenario más restrictivo si las condiciones lo requieren.

