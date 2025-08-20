¡Nuevo revés de Trump! Juez rechaza solicitud del gobierno para desclasificar documentos en el caso Epstein

Suscríbete a nuestros canales

Un tribunal federal ha desestimado la solicitud del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos para divulgar las pruebas y los testimonios presentados ante el gran jurado en la investigación contra el difunto financiero Jeffrey Epstein.

El fallo, emitido por el juez de distrito Richard Berman, del Distrito Sur de Nueva York, concluye que el DOJ no ha demostrado una "circunstancia especial" que justifique la liberación de estos materiales, que por lo general permanecen sellados, informó EFE.

El magistrado Berman sostuvo que el material solicitado no aportaría información sustancialmente nueva al expediente del caso, ya que el propio Departamento de Justicia ya posee un paquete de datos más completo.

Argumentos del juez para su decisión en el caso Epstein

En su dictamen de 14 páginas, el juez escribió: "La información contenida en las transcripciones del gran jurado sobre Epstein palidece en comparación con la información y los materiales de la investigación sobre Epstein que obran en poder del Departamento de Justicia”.

El Departamento de Justicia había presentado peticiones previas para la liberación de estos documentos. El pasado 11 de agosto, otro juez de Nueva York rechazó una solicitud similar en el proceso penal contra Ghislaine Maxwell, expareja y presunta cómplice de Epstein. Además, el DOJ también intentó, sin éxito, obtener la publicación de los materiales del gran jurado ante un tribunal en Florida.

La solicitud del pasado julio, firmada por la fiscal general, Pam Bondi, y el fiscal general adjunto, Todd Blanche, argumentaba que la divulgación respondía al interés público en la investigación.

Esta investigación, llevada a cabo por el DOJ y el FBI, concluyó que Epstein no poseía una "lista de clientes" con nombres de figuras prominentes.

¿Cómo reaccionaron los aliados de Trump?

La investigación y sus conclusiones han generado insatisfacción en ciertos sectores, especialmente entre los seguidores del movimiento Make America Great Again (MAGA).

El presidente Donald Trump, quien había prometido revelar "la verdad" sobre el caso, ha manifestado su frustración. Ante el descontento, ha instado a la fiscal general Bondi a hacer pública toda la información del caso, supeditado a la aprobación judicial.

La atención pública sobre el caso se intensificó tras la publicación de un artículo de The Wall Street Journal a finales de julio, que hacía referencia a una supuesta carta de contenido "obsceno" enviada por Trump a Epstein. El presidente ha calificado la nota de "falsa" y ha iniciado una demanda contra el periódico por su publicación.

