¡Diversión durante todo septiembre! Washington D.C. anuncia festivales y eventos para toda la familia

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de la ciudad de Washington D. C: llevará a cabo una serie de festivales y eventos para toda la familia durante todo septiembre.
La agenda incluye festivales de cultura y música, ferias comunitarias, actividades al aire libre y partidos que prometen estadios llenos según informó El Tiempo Latino.
Desde pedalear entre monumentos en el DC Bike Ride hasta bailar al ritmo del reggae frente al lago, la región se convierte en un epicentro de experiencias para todos los gustos.
Eventos
National Book Festival
- Ubicación:Walter E. Washington Convention Center, DC
- Fecha: Sábado 6 de septiembre, 9 a.m.–8 p.m.
- Entradas: Gratis
- El festival literario más grande de la capital reúne a autores nacionales e internacionales para charlas, firmas de libros, paneles y lecturas.
National Gallery of Art – First Saturdays
- Ubicación: East Building, 4th St & Constitution Ave NW, DC
- Fecha: Sábado 6 de septiembre, 10 a.m.–3 p.m.
- Entradas: Gratis
- Actividades especiales para toda la familia, incluyendo talleres y recorridos guiados.
DC Bike Ride
- Ubicación: Empieza en 12th St. NW & Constitution Ave. NW, DC
- Fecha: Sábado 6 de septiembre
- Entradas: $95 o más
- Recorrido de 20 millas por las calles de DC, culminando en un festival con música en vivo y food trucks.
DC State Fair
- Ubicación: Bryant Street NE, DC
- Fecha: Sábado 6 de septiembre
- Entradas: Gratis
- Celebración de la gastronomía y la agricultura local con concursos y actividades para niños.
Doggie Day Swim DC
- Ubicación: Piscinas Langdon Park, DC
- Fecha: Sábado 6 de septiembre, 12–4 p.m.
- Entradas: Gratis (con registro y licencia de perro en DC)
- Evento exclusivo para perros en piscinas públicas, con juegos y socialización.
Women in Sports at The Wharf
- Ubicación: Transit Pier, 970 Wharf St SW, DC
- Fecha: Sábado 6 de septiembre, 12–6 p.m.
- Entradas: Gratis
- Celebración de las mujeres en el deporte con actividades familiares y clínicas deportivas.
All the President's Pups – Dog Tour
- Ubicación: Mount Vernon, Virginia
- Fecha: Sábado 6 de septiembre (también 27 de septiembre y 4 de octubre)
- Entradas: $10 + entrada
- Tour guiado por la casa de George Washington con la compañía de tu perro.
Reggae on the Lake
- Ubicación: Lake Anne Plaza, Reston, VA
- Fecha: Sábado 6 de septiembre, 1–9 p.m.
- Entradas: Gratis
- Festival de reggae con música en vivo y un ambiente relajado.
U.S. Asian Fest
- Ubicación: Dulles Town Center, VA
- Fecha: Sábado 6 de septiembre, 2 p.m.
- Entradas: 2 entradas por $30-$40
- Celebración de la cultura asiática con espectáculos de danza y gastronomía.
Cynthia Erivo + National Symphony Orchestra
- Ubicación: Wolf Trap, VA
- Fecha: Sábado 6 y domingo 7 de septiembre
- Entradas: Desde $117
- Concierto que combina la poderosa voz de Cynthia Erivo con la orquesta.
Silver Spring Jazz Festival
- Ubicación: Veterans Plaza, Silver Spring, MD
- Fecha: Sábado 6 de septiembre
- Entradas: Gratis
- Conciertos gratuitos de jazz con músicos locales e internacionales.
CultureFest Block Party
- Ubicación: Plaza Stage at Nationals Park, DC
- Fecha: Domingo 7 de septiembre, 5 p.m.
- Entradas: Tickets disponibles
- Fiesta callejera con ritmos de soca, reggae y afrobeat.
Firewalk With Me: A David Lynch Drag Show
- Ubicación: Black Cat, DC
- Fecha: Domingo 7 de septiembre, 7:30 p.m.
- Entradas: $13
- Show de drag inspirado en David Lynch, con música y performance.
Takoma Park Folk Festival
- Ubicación: Takoma Park Middle School, MD
- Fecha: Domingo 7 de septiembre, 10:30 a.m.–6 p.m.
- Entradas: Gratis
- Festival comunitario con presentaciones de folk y artesanías locales.
Deportes
Mystics vs. Mercury – HBCU Night
- Ubicación: CareFirst Arena, DC
- Fecha: Jueves 5 de septiembre, 7:30 p.m.
- Entradas: Desde $32.70
DC United vs. Club América
- Ubicación: Audi Field, DC
- Fecha: Sábado 6 de septiembre, 6:30 p.m.
- Entradas: Desde $46
Washington Spirit vs. Seattle Reign FC
- Ubicación: Audi Field, DC
- Fecha: Domingo 7 de septiembre, 4 p.m.
- Entradas: Desde $30
Mystics vs. Pacers
- Ubicación: GFG Bank Arena, Baltimore, MD
- Fecha: Domingo 7 de septiembre, 3 p.m.
- Entradas: Desde $36
Commanders vs. Giants
- Ubicación: Northwest Stadium, DC
- Fecha: Domingo 7 de septiembre, 1 p.m.
- Entradas: Desde $155
Con una variedad de opciones, desde la emoción de un clásico deportivo hasta la exploración de festivales culturales, el DMV ofrece entretenimiento para todos.
