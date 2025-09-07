¡Diversión durante todo septiembre! Washington D.C. anuncia festivales y eventos para toda la familia

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de la ciudad de Washington D. C: llevará a cabo una serie de festivales y eventos para toda la familia durante todo septiembre.

La agenda incluye festivales de cultura y música, ferias comunitarias, actividades al aire libre y partidos que prometen estadios llenos según informó El Tiempo Latino.

Desde pedalear entre monumentos en el DC Bike Ride hasta bailar al ritmo del reggae frente al lago, la región se convierte en un epicentro de experiencias para todos los gustos.

Eventos

National Book Festival

Ubicación:Walter E. Washington Convention Center, DC

Fecha: Sábado 6 de septiembre, 9 a.m.–8 p.m.

Entradas: Gratis

El festival literario más grande de la capital reúne a autores nacionales e internacionales para charlas, firmas de libros, paneles y lecturas.

National Gallery of Art – First Saturdays

Ubicación: East Building, 4th St & Constitution Ave NW, DC

Fecha: Sábado 6 de septiembre, 10 a.m.–3 p.m.

Entradas: Gratis

Actividades especiales para toda la familia, incluyendo talleres y recorridos guiados.

DC Bike Ride

Ubicación: Empieza en 12th St. NW & Constitution Ave. NW, DC

Fecha: Sábado 6 de septiembre

Entradas: $95 o más

Recorrido de 20 millas por las calles de DC, culminando en un festival con música en vivo y food trucks.

DC State Fair

Ubicación: Bryant Street NE, DC

Fecha: Sábado 6 de septiembre

Entradas: Gratis

Celebración de la gastronomía y la agricultura local con concursos y actividades para niños.

Doggie Day Swim DC

Ubicación: Piscinas Langdon Park, DC

Fecha: Sábado 6 de septiembre, 12–4 p.m.

Entradas: Gratis (con registro y licencia de perro en DC)

Evento exclusivo para perros en piscinas públicas, con juegos y socialización.

Women in Sports at The Wharf

Ubicación: Transit Pier, 970 Wharf St SW, DC

Fecha: Sábado 6 de septiembre, 12–6 p.m.

Entradas: Gratis

Celebración de las mujeres en el deporte con actividades familiares y clínicas deportivas.

All the President's Pups – Dog Tour

Ubicación: Mount Vernon, Virginia

Fecha: Sábado 6 de septiembre (también 27 de septiembre y 4 de octubre)

Entradas: $10 + entrada

Tour guiado por la casa de George Washington con la compañía de tu perro.

Reggae on the Lake

Ubicación: Lake Anne Plaza, Reston, VA

Fecha: Sábado 6 de septiembre, 1–9 p.m.

Entradas: Gratis

Festival de reggae con música en vivo y un ambiente relajado.

U.S. Asian Fest

Ubicación: Dulles Town Center, VA

Fecha: Sábado 6 de septiembre, 2 p.m.

Entradas: 2 entradas por $30-$40

Celebración de la cultura asiática con espectáculos de danza y gastronomía.

Cynthia Erivo + National Symphony Orchestra

Ubicación: Wolf Trap, VA

Fecha: Sábado 6 y domingo 7 de septiembre

Entradas: Desde $117

Concierto que combina la poderosa voz de Cynthia Erivo con la orquesta.

Silver Spring Jazz Festival

Ubicación: Veterans Plaza, Silver Spring, MD

Fecha: Sábado 6 de septiembre

Entradas: Gratis

Conciertos gratuitos de jazz con músicos locales e internacionales.

CultureFest Block Party

Ubicación: Plaza Stage at Nationals Park, DC

Fecha: Domingo 7 de septiembre, 5 p.m.

Entradas: Tickets disponibles

Fiesta callejera con ritmos de soca, reggae y afrobeat.

Firewalk With Me: A David Lynch Drag Show

Ubicación: Black Cat, DC

Fecha: Domingo 7 de septiembre, 7:30 p.m.

Entradas: $13

Show de drag inspirado en David Lynch, con música y performance.

Takoma Park Folk Festival

Ubicación: Takoma Park Middle School, MD

Fecha: Domingo 7 de septiembre, 10:30 a.m.–6 p.m.

Entradas: Gratis

Festival comunitario con presentaciones de folk y artesanías locales.

Deportes

Mystics vs. Mercury – HBCU Night

Ubicación: CareFirst Arena, DC

Fecha: Jueves 5 de septiembre, 7:30 p.m.

Entradas: Desde $32.70

DC United vs. Club América

Ubicación: Audi Field, DC

Fecha: Sábado 6 de septiembre, 6:30 p.m.

Entradas: Desde $46

Washington Spirit vs. Seattle Reign FC

Ubicación: Audi Field, DC

Fecha: Domingo 7 de septiembre, 4 p.m.

Entradas: Desde $30

Mystics vs. Pacers

Ubicación: GFG Bank Arena, Baltimore, MD

Fecha: Domingo 7 de septiembre, 3 p.m.

Entradas: Desde $36

Commanders vs. Giants

Ubicación: Northwest Stadium, DC

Fecha: Domingo 7 de septiembre, 1 p.m.

Entradas: Desde $155

Con una variedad de opciones, desde la emoción de un clásico deportivo hasta la exploración de festivales culturales, el DMV ofrece entretenimiento para todos.

