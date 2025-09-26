Nuevo Banco Digital de Caracas: conoce cómo registrarte en línea para acceder a financiamientos

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Digital de Caracas, que antes era el Instituto Municipal de Crédito, ofrece una experiencia 100% en línea a través de su aplicación móvil disponible en Play Store.

De acuerdo con la publicación en la cuenta de Instagram de la alcaldesa de la capital venezolana, Carmen Meléndez, esta herramienta le permite a los usuarios abrir cuentas en pocos minutos, con la verificación de sus datos y reconocimiento facial.

Es necesario que tenga en archivo PDF la cédula de identidad y el Rif.

Así debes registrarte en línea:

Descarga la aplicación Banco Digital de Caracas.

Ingresa tu número de cédula de identidad.

Luego deberás ingresar tu número telefónico y el correo electrónico, donde llegarán un mensaje con un número de verificación que deberá ingresar en la aplicación.

Una vez que se valida, pasa a la verificación facial en el que deberá fotografiar su rostro.

Posteriormente, deberá adjuntar su cédula de identidad, el Rif y hacer la firma en la pantalla con el dedo.

Coloca su usuario y clave, y listo, ya se registra y tiene una cuenta abierta en el Banco Digital de Caracas.