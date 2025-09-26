Reactivan registro de adultos mayores en el Instituto Nacional de Servicios Sociales: así puedes acceder

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) de Venezuela reactivó el proceso de registro para los adultos y adultas mayores a través de su página web.

Esta medida busca actualizar la base de datos y facilitar que más personas de la tercera edad puedan ser beneficiarias de las políticas gubernamentales.

La información fue dada mediante el canal de Telegram de Pensionados, donde se aseguró que la apertura de este registro representa un paso crucial para aquellos que aún no están incorporados en los censos sociales o que requieren actualizar su información.

¿Qué es el INASS en Venezuela?

El Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo en Venezuela, creado mediante la Ley de Servicios Sociales.

Su función principal es la de ser el ente rector y ejecutor de las políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las adultas y adultos mayores, así como de otras categorías de personas en situación de vulnerabilidad social.

Claves para acceder al registro en línea

Si dispone de una computadora y acceso a internet, puede realizar la inscripción completamente en línea desde su casa. El enlace para iniciar el registro es: https://www.ivss.gov.ve/contenido/Consulta-de-Beneficiarios-INASS

Haga clic o ingrese esta dirección en su navegador para comenzar. Para evitar la saturación del sistema, se recomienda que intente ingresar a la página durante las horas de la madrugada.

Es crucial entender que la inscripción es exclusiva para personas que cumplan con la edad de 60 años o más. La ley venezolana establece este límite como la edad mínima para ser considerado legalmente como adulto mayor a los fines de este registro.

Una vez finalizado el proceso de registro, es obligatorio que el usuario descargue e imprima su hoja de registro.

Este documento contiene sus datos personales y un código QR, sirviendo como su comprobante oficial de inscripción.

Servicios ofrecidos por el INASS

El INASS opera bajo la premisa de la protección integral y el envejecimiento activo. Entre los servicios y programas que ofrece se encuentran:

Atención médica integral : coordinación de asistencia de salud, que puede incluir atención médica gratuita.

: coordinación de asistencia de salud, que puede incluir atención médica gratuita. Apoyo económico y asistencial : si bien las pensiones son gestionadas por el IVSS y otras misiones, el INASS participa en la coordinación de apoyos, ayudas técnicas e insumos.

: si bien las pensiones son gestionadas por el IVSS y otras misiones, el INASS participa en la coordinación de apoyos, ayudas técnicas e insumos. Espacios de socialización y actividades : promoción de centros de servicios sociales, comités comunitarios y voluntariado para la participación en actividades recreativas, culturales y de envejecimiento activo.

: promoción de centros de servicios sociales, comités comunitarios y voluntariado para la participación en actividades recreativas, culturales y de envejecimiento activo. Gestión de programas sociales : ejecuta planes como el Plan "Más Años, Más Amor" o colabora en el registro de misiones como la Gran Misión Abuelos de la Patria.

: ejecuta planes como el Plan "Más Años, Más Amor" o colabora en el registro de misiones como la Gran Misión Abuelos de la Patria. Atención a sectores vulnerables: no solo se enfoca en adultos mayores, sino que también atiende a otras personas en situación de vulnerabilidad social, promoviendo la inclusión.

Visite nuestra sección de Servicios.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube