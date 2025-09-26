Corpoelec activa jornada integral este 27 de septiembre: horarios y ubicaciones

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 27 de septiembre, Corpoelec desplegará una nueva Jornada Integral de Atención al Usuario en el estado Apure. La actividad busca facilitar trámites eléctricos y acercar servicios clave a las comunidades.

Los stands estarán habilitados entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m., con personal especializado en atención comercial.

Durante la jornada, los usuarios podrán realizar pagos de factura, actualizar datos, registrar nuevos contratos y recibir orientación sobre plataformas digitales de pago. Además, se ofrecerá notificación de deuda y asesoría personalizada.

Corpoelec: ¿dónde se realizará la jornada de atención?

Corpoelec atenderá en seis municipios apureños, distribuidos en puntos estratégicos:

San Fernando: Urbanización Serafín Cedeño, parroquia San Fernando

Biruaca: Urbanización Las Mucuritas, parroquia Biruaca

Achaguas: Avenida Los Centauros, parroquia Achaguas

Muñoz: Sector El Mamón, calle principal, parroquia Mantecal

Rómulo Gallegos: Avenida Juan Vicente Torrealba, parroquia Elorza

Páez: Calle Cedeño (Guasdualito) y Avenida San Camilo (San Camilo)

La Corporación Eléctrica Nacional invita a los usuarios a acercarse con sus datos actualizados y comprobantes de servicio para agilizar los trámites.

Más de 50 mil usuarios atendidos en jornadas previas

Entre mayo y julio, Corpoelec brindó atención directa a más de 50 mil usuarios en el estado Aragua. Las jornadas se realizaron en centros comunales, entidades bancarias y espacios públicos.

El abordaje incluyó municipios como Girardot, Libertador, Sucre, Zamora y José Félix Ribas. También se habilitaron puntos en centros comerciales como La Pirámide (Cagua) y Mariño (Turmero).

