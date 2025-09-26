Llega a Venezuela la nueva FIAT Fiorino: conoce su precio y características

Suscríbete a nuestros canales

FIAT presentó oficialmente en Caracas su nuevo modelo Fiorino, una propuesta de carga ligera pensada para emprendedores y pequeñas empresas.

De acuerdo con Bitácora Económica, el anuncio se realizó el 25 de septiembre en el Hard Rock Café, donde se exhibió el vehículo ante medios y aliados comerciales.

Helder Rivero, director general de FIAT en Venezuela, aseguró que este relanzamiento responde a un año de gestiones con la casa matriz. El objetivo: reactivar un modelo que marcó historia en el mercado nacional.

FIAT Fiorino: claves técnicas y funcionales del nuevo modelo

La nueva FIAT Fiorino tiene un precio de 25.700 dólares, incluyendo seguro a todo riesgo por un año. Se ensambla en Brasil y se estima colocar entre 400 y 500 unidades anuales en el país.

Está equipada con motor 1.3 Firefly, torque de 127 Nm y potencia de 99 CV. La distribución por cadena reduce costos de mantenimiento frente a modelos con correa.

Su capacidad de carga alcanza los 650 kg, con volumen útil de 3,3 m³. Las puertas traseras se abren a 180 grados, facilitando la operación logística.

Rivero resaltó durante el lanzamiento que FIAT Venezuela es el tercer mayor importador de Latinoamérica.

"Eso lo conseguimos el año pasado, prácticamente solo con medio año de operación", por lo que "el mercado venezolano es muy importante para FIAT en Latinoamérica y estamos duplicando los resultados que obtuvimos el año pasado" que estuvo por alrededor de las 1.000 unidades vendidas.

Seguridad, confort y eficiencia para el trabajo diario

Además, el modelo incluye frenos ABS, control de estabilidad, hill holder, dos airbags y sensores de estacionamiento traseros. También incorpora dirección eléctrica, cierre centralizado y tercera luz de freno.

En comodidad, ofrece aire acondicionado, asiento y volante ajustables, retrovisores y vidrios eléctricos. La transmisión es manual de cinco velocidades más retroceso.

Financiamiento y sectores beneficiados

FIAT ofrece planes de pago con iniciales desde 30 % hasta 50 %, y cuotas en 24 meses durante el lanzamiento. Luego, el plazo será de 12 meses.

La Fiorino apunta a sectores como ferreterías, floristerías, alimentos, bebidas y mensajería. Según Rivero, este modelo llegó a superar las 4.000 unidades vendidas anualmente en su etapa anterior.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube