Precios de Navidad en Caracas: ¿Cuánto cuesta decorar el árbol navideño este 2025?

Suscríbete a nuestros canales

El comercio de la capital se adelanta a la Navidad con exhibiciones para decorar cada hogar. Las tiendas por departamento ya venden árboles, adornos y textiles con precios que buscan facilitar la planificación de las familias.

La variedad es amplia, con artículos desde $ 1 hasta más de $ 169, consolidando el rojo y el dorado como las tendencias de la temporada navideñas.

Los compradores ahora encuentran una variedad de productos enfocados en detalles y souvenirs con etiquetas que promueven la compra inmediata, para así adelantar y tener todo liso para la época.

Foto: José Félix Lara

Decoración detallista

"La oferta de la temporada se diversifica hacia elementos de mesa y ambientación como tazas, alfombras y pequeños santas para puertas", declaró una vendedora de Mango bajito.

Explicó que las personas les preguntan incluso meses antes, para cuando sacarán las decoraciones navideñas "porque a muchos padres les gusta salir de lo más caro que es el árbol".

Dependiendo del tamaño, los árboles oscilan ente $ 25 y $ 160 a tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Foto: José Félix Lara

​Un árbol de pino frondoso, de gran altura (entre 180 y 190 cm) se vende en $ 119.93, mientras que ​los modelos de alta gama, con berries rojas y follaje más denso, alcanzan los $ 169.93.

​"Para espacios reducidos, tenemos árboles temáticos de 90 cm con luz LED y decoración preinstalada a $ 70", comentó la vendedora.

Adornos y detalles

Los sets de bambalinas rojas se encuentran a $ 5 por caja, las bambalinas verdes, blancos y dorados se ofrecen entre $ 7 y $ 8 por caja de 20 unidades.

Foto: José Félix Lara

"Los cojines navideños bordados tienen un precio de $ 15, una manta Sherpa de dos tonos con dimensiones de 50 cm se vende a $ 8", explica.

​Los artículos más baratos son ideales para complementar y regalar, las tazas navideñas de cualquier tamaño se encuentran en $ 2, el rollo de cinta de 3 cm en $ 1. Por su lado, las luces LED para mesas están en $ 3.

La disponibilidad de artículos a precios bajos, como las cintas y tazas, permite espaciar el gasto y evitar las aglomeraciones de las semanas previas a esta temporada de caridad y amor.

Foto: José Félix Lara

La clave es comparar precios y planificar los gastos para evitar el sobreendeudamiento cerca de diciembre

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube